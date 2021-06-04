中鋼擬暫停部分鋼品外銷 優先供料國內工具機、機械業

中鋼 (2002-TW) 今 (4) 日表示，將在現有供料基礎上，暫停部份鋼品外銷，優先滿足國內工具機、機械業者需求，也將全面清查現有中鋼供應體系下，若查獲哄抬價格、囤貨惜售的行為，將祭出減料、斷料甚至解約。

中鋼表示，為緩解國內工具機及機械業者對鋼鐵原料的殷切需求，除了透過調降外銷比率，同時採行穩健溫和漸進式調整鋼品盤價之策略，在產量、價格上都充分支持下游用鋼業者。

而針對市場頻傳部分業者藉機哄抬鋼價或鋼品囤貨、惜售的投機行為，中鋼表示，將主動全面清查中鋼現有供應體系下，客戶是否有壓倉囤貨、惜售哄抬價格的投機行為。

中鋼強調，如查獲屬實，將採取必要措施包含減料、斷料甚至解約；若有鋼料非屬中鋼貨源，將提請政府相關部門公平會、公共工程會、工業局等協助查處，以維護市場秩序。

此外，中鋼函請機械公會、工具機公會等，協助所屬會員調查供料通路、價格漲幅與交貨狀況等，共同釐清業者遭遇之瓶頸。

據了解，今年以來景氣復甦產業需求快速回溫，全球鋼市面臨供不應求的局面，在進口鋼價逐月飆升情況下，市場頻傳部分業者藉機哄抬鋼價或鋼品囤貨、惜售之投機的投機行為。