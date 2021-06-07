台股心慌「疫」亂守住萬七 三大法人賣超71.34億元

國內科技廠染疫擴大，台股今 (7) 日早盤湧現恐慌性賣壓，一度重挫逾 370 點，下探 16775 點，航運、鋼鐵等漲多族群成殺盤重心，不過，隨著電子股逐漸回穩，指數跌點收斂，收復萬七關卡，高低震盪高達 414 點，外資連 2 賣，三大法人合計賣超 71.34 億元。

加權指數下跌 63 點，收 17083 點，10 日線失而復得，成交值略增至 4900 億元左右。觀察籌碼面，外資繼上周五賣超 166 億元後，今天再度賣超 78.21 億元；投信則轉為買超 18.51 億元；自營商與外資同調，反手賣超 11.64 億元，三大法人合計賣超 71.34 億元。

台積電早盤下挫 2%，最低來到 583 元，午盤後跌幅收斂至平盤附近，終場收 592 元；聯發科受京元電移工停班、降載生產波及，早盤重摔近 3%，終場跌幅縮至 0.4%，收 973 元。反觀日月光投控，股價勁揚逾 4%；大立光也在盤面上表現。至於深陷染疫風暴的京元電，今日股價開低走高，上漲近 2%，超豐、智邦也逆勢收紅。

國際運價居高不下，貨櫃三雄同步擠進台灣 50 成分股，激勵今日股價開高，不過，受大盤急殺影響，長榮、陽明、萬海一度摜至跌停價，其中，萬海獲低接買盤支撐，終場跌幅縮至 1%，陽明、長榮仍重挫逾半根跌停板。鋼鐵族群同樣哀鴻遍野，中鋼尾盤跌幅縮小，收 37.3 元，威致、海光均亮燈跌停，中鴻、東鋼、春源等多檔都遭到摜壓。

國內疫情仍處高峰，多家科技廠染疫持續擴大，大盤今日遭遇亂流，生技股題材再度發酵，包括亞諾法、ABC-KY、雃博、寶齡富錦、台康生技、久裕及立康等多檔，同步衝上漲停。

中國今年落實禁廢令，使得工紙原料供給不足，帶動工紙價格持續飆漲，造紙股今日重獲買盤青睞，華紙、永豐餘連袂亮燈漲停，榮成也有 5% 的漲幅。整 Ibiden 體上市造紙類股勁揚 7.9%，為盤面多頭指標。

日本最大 IC 載板供應商 Ibiden 積極擴產，尤其 ABF 需求更加強勁，多家內外資法人看好 ABF 三雄營運，紛紛調升目標價，欣興、景碩同步大漲逾 8%，分別收 127.5、126 元，南電也有 3% 以上的漲幅。