〈台股盤前〉利空淬煉季線有守 進入解套賣壓區小心強震盪

受到半導體廠染疫風波，昨 (7) 日台股上下震盪達 400 點，之後跌幅縮小，終場僅下跌 63.5 點，收在 17083.91 點，疫情利空淬煉下，顯示台股季線 16494 點有守，惟台股短線已進入疫情前的解套賣壓區，預期震盪加劇，但仍可望維持有驚無險高檔整理格局。

前波多頭指標航海王及鋼鐵人昨日淪為重災區，指數最低來到 16775.85 點，一度重挫 371.15 點，但是疫情風暴中心京元電連兩日獲得外資買盤力挺，盤中順利翻紅收漲，IC 設計族群、面板雙虎表現相當強勢，ABF 載板三雄欣興、景碩、南電急拉，電子股成交比重增溫，帶領大盤指數「萬七」失而復得。

今日觀盤重點，晶圓封測測試大廠京元電子爆出群聚感染確診事件，停工及降載復工影響超乎預期，京元電昨公布，在人力短少下降載復工，對六月營收影響超過三成；但相關封測業估計，整體影響還會再擴大，預估影響數至少逾四成，整體晶片出貨勢必會延後。此消息除了觀察京元電後市，傳出轉單效應的日月光、欣銓、南茂、矽格，股價表現都將備受矚目。

半導體設備廠暨台積電設備協力廠京鼎是繼京元電之後，第二家因員工染疫而停工的科技大廠，估計將使得 6 月產量減少 2% 至 3%；此外，京鼎是鴻海集團半導體重要轉投資事業，泛鴻海集團持股超過 17%，由於京鼎身兼台積電協理廠，又是鴻家軍子弟兵，台積、鴻海股價是否受牽連也值得留意。

而傳產龍頭「台塑四寶」5 月營收受惠國際油價反彈，由台塑化領軍上攻，四寶 5 月合計營收 1438 億元，較去年同期大幅成長 87.9%，也比 4 月再增加 3.6%，表現逆勢突圍。

航運股昨日雖然重挫，但是中國鹽田港塞港問題未解，隨著旺季來臨，運價恐將再因塞港而上漲，法人指出，航運三雄長榮、陽明、萬海後市仍可期，本周將公布的營收是關鍵，航運股相關表現仍值得關注。

隨著半導體廠染益擴大，且加權指數近期反彈已來到疫情前的高檔區，預期股價震盪較為激烈，也會遭遇上檔解套賣壓，短線需提防高檔賣壓出籠使指數有拉回的風險，不過，若大盤指數適度拉回，資金行情未減之前，都可望化險為夷，台股將呈現高檔震盪整理。