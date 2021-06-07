康希諾A、H股均大漲逾8% 其吸入式疫苗正申請緊急使用授權

港股周一 (7 日) 開盤走弱，但生技股康希諾生物 (6185-HK)(688185-CN)A、H 股同步大漲逾 8%，上周消息指出，康希諾研發的吸入式新冠病毒疫苗正在申請緊急使用授權，為股價帶來利多。

至台北時間下午 14:30，康希諾股價在 A、H 股上漲均超過 8.5%，此前一度漲至 10%。

據中國工程院院士陳薇日前表示，她與康希諾團隊合作研發的霧化吸入疫苗，於去年 9 月 29 日在武漢開展臨床實驗。相較於注射式新冠疫苗形成的體液免疫、細胞免疫，吸入式新冠疫苗還可形成黏膜免疫，這三重免疫是最理想的狀態。

陳薇解釋，霧化吸入式新冠疫苗只需注射式疫苗的五分之一劑量，就可以產生效果，而且也不用一瓶一瓶裝，疫苗瓶子不足的問題也可以得到解決。

她說：「這對大規模群眾接種、防止疫情暴發和阻止疫情的進一步發展非常有利。」

此前，康希諾的「克威莎」疫苗，只需施打一劑，已於 2 月 25 日獲批准附條件使用中。

據報導，從成分上來看，康希諾吸入式疫苗，與注射式「克威莎」腺病毒載體疫苗是一樣的。兩者在毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時不同。