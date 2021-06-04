中國將推吸入式新冠疫苗 正申請緊急使用

周四 (3 日) 上海舉辦的 2021 浦江創新論壇，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇表示，正在申請霧化吸入式新冠疫苗緊急使用。有別於一般利用針頭注射，為不願意打針，又需要接種疫苗的人提供更多選擇。

陳薇在會上表示，其團隊正在研究非注射、非冷鏈疫苗。「現在疫苗都是透過注射，但其實還可以通過別的方式接種，如霧化吸入。去年 8 月我們最早發表非注射疫苗的研究結果。在 9 月 29 日於武漢開展臨床實驗，是採用吸入式的。」

(圖片: AFP)

陳薇解釋霧化吸入式新冠疫苗只需注射式疫苗的五分之一劑量，就可以產生效果，而且也不用一瓶一瓶裝，疫苗瓶子不足的問題也可以得到解決。同時相較於注射式新冠疫苗形成的體液免疫與細胞免疫，吸入式的新冠疫苗還可形成黏膜免疫。

陳薇指，該項目已於今年 3 月 23 日獲取得中國國家藥品監督管理局藥物臨床試驗核準，有機會為不願打針，又需要接種疫苗的人提供更多選擇。目前，正在申請緊急使用。

根據了解霧化吸入式疫苗是採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過呼吸吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而形成黏膜免疫，這類疫苗是利用肌肉注射所無法帶來的。透過肌肉注射的新冠疫苗通常只能誘導體液免疫和細胞免疫。

另一方面針對於變異性病毒對疫苗的影響，她表示目前團隊關注 5 個變異株，英國、南非、巴西、美國和印度變異株。當中，南非株對疫苗的影響比較大，因此針對南非株團隊也正在進行臨床申請，希望未來在打加強針的時候能針對變異株產生療效。

