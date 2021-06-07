〈國內疫情升溫〉全國三級警戒延至6/28 賣場、百貨強化人流管制

國內今 (7) 日新增 211 例 COVID-19 本土確定病例，其中 26 例不幸死亡，全台累計達 286 死。疫情指揮中心宣布，全國疫情警戒第三級延長至 6 月 28 日止，請民眾與政府共同努力遵守 12 點防疫措施，其中，超市、超商、百貨、賣場將加強人流管制，呼籲民眾最好一次購足，指揮官陳時中強調，現在是防疫關鍵時刻。

行政院拍板，全國三級警戒從 6 月 14 日延長至 28 日，學校及幼兒園停止到校上課的期間，延長至至 7 月 2 日止 (高中以下學校休業式)，學生採居家線上學習。原定 7 月 3 日至 5 日舉行的大學指考，延至 7 月 28 日至 30 日辦理。

陳時中表示，現在對抗新冠肺炎的關鍵時刻，只有民眾與政府互相配合、共同抗疫，才能控制疫情。全國三級警戒期間，須遵守 12 點防疫措施，一、外出應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，將不再勸導，逕予開罰；二、經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業。

三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制；四、結婚不宴客，喪禮不公祭；五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入；六、關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域；七、停止室內 5 人以上、室外 10 人以上之家庭聚會和社交聚會。

八、自我健康監測，有症狀應就醫； 九、營業場所及洽公機關應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離；十、職場及工作處所應遵守企業持續營運指引的防疫規定，如異地或遠距辦公、彈性時間上班；十一、公共場域、大眾運輸加強清消。

最後，針對近期醫院及長照機構感染事件，指揮中心已請全國醫院停止開放探病，住院病人的陪病者以 1 人為限，執行至三級警戒降級為止。長照機構除停止開放機構住民探視外，也要求非必要性特殊情況，盡量避免住民請假外出，並強化門禁管理。

經濟部說明，超市、超商、百貨及賣場將加強三大管制措施，明定核心營業時間，以賣場坪數控管人流，當人流量超過時，須安排工作人員採一進一出方式管制。大型百貨及賣場要設置出入口，並派員駐守，落實實聯制。商場全面定期消毒，尤其是公共廁所、手扶梯、電梯、樓面客席、育嬰室等。