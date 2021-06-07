「鉅亨買基金」前五月業績亮眼 境內基金銷量大增

國內爆發本土疫情並緊急進入三級警戒，不僅衝擊民眾生活，也造成投資市場大幅震盪，儘管如此，國人投資信心仍然不減。根據國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」的統計，該平台今年前五個月的境內基金銷售量較去年同期大幅成長 535%，開戶人數也比去年同期增長 98%。「鉅亨買基金」認為，隨著疫情蔓延阻隔人與人接觸的機會，投資人轉往線上進行投資理財的趨勢將會更明顯，預期基金平台下半年的成長仍會持續加溫。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，疫情肆虐全球已超過一年，人們的生活型態大幅改變，產業發展也跟著轉向，而金融加速數位化後帶來的即時與便利，讓國人更願意透過線上進行投資交易。觀察「鉅亨買基金」近一年的開戶及基金銷售狀況，分別較前一年增長 130% 及 83%，而今年的成長更是明顯，前五個月的開戶人數及銷售量分別比去年同期成長 98% 及 97%，其中境內基金五個月的銷售量更比去年同期暴增 535%，成績相當亮眼。

張榮仁表示，長久以來國人在基金銷售人員的引導下有重境外、輕境內的現象，但作為台灣最大的民營平台，「鉅亨買基金」善盡企業社會責任，積極結合行銷素材與優惠，推廣境內優質基金，讓客戶也愈來愈了解國內不乏有特色且績效卓越的基金產品。如今「鉅亨買基金」的境內基金銷售規模已占總銷售量近三分之一，今年前五月的銷量更較去年大增 535%！張榮仁強調，未來「鉅亨買基金」仍會繼續深耕境內基金市場，期望能夠協助投信業者進一步壯大境內基金規模，並讓更多投資人認識到境內基金的投資價值。

另外，張榮仁提到，隨著基金平台使用需求提升，「鉅亨買基金」持續積極爭取優質的基金品牌上架，希望讓投資人在進行資產配置時，能有更多元的選擇。近期已將具有國民基金之稱的富蘭克林境內外基金同時上架，「鉅亨買基金」平台可銷售的國內外知名基金品牌已備齊，多達 73 個基金系列，基金檔數達 3,085 檔，投資人在進行資產配置時的選擇相當豐富。對於喜歡投資富蘭克林基金的投資人，可利用這一波上架優惠活動，趁市場震盪之際擇機進場佈局。

近期各國陸續公布上個月的製造業表現狀況，歐美國家製造業持續熱轉，亞洲國家除了中國表現符合預期之外，其他亞洲國家受到疫情升溫的影響，製造業雖然持續擴張但略顯疫態。張榮仁分析，目前主要經濟體已逐漸從疫情中恢復，隨著疫苗持續施打，加上各國陸續推出的復甦振興計畫，全球經濟仍有望持續成長，建議投資人面對目前的市場波動無需驚慌; 不過，隨著經濟的復甦動能強勁，通膨及升息議題隨之而來，建議投資不妨透定期定額、股債分散配置方式建置投資部位，以因應市場隨時的波動及變化。

資料日期：2021/5/31，成長率係指與去年同期比較，資料來源：鉅亨買基金

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