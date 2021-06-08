特別股擁三優勢 有助於因應通膨縮表風險

美國聯準會 (Fed) 多位官員談話淡化通膨風險，加上美國最新 5 月消費者信心指數下滑且低於市場預期，市場對通膨預期跟著回落，美國 10 年期公債殖利率近期維持 1.6% 水平。柏瑞投信表示，雖然短期通膨急遽升溫的可能性不高，但若要因應未來通膨可能持續走升以及 Fed 如果提前縮表，具有三大投資優勢的特別股 *，可作為戰略性的資產配置之一。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，在歷史經驗裡，Fed 貨幣政策轉向或是縮表的情況下，會造成風險性資產的拉回或者修正，不過，特別股具有三個優勢，可面對將來通膨升溫、貨幣政策可能趨緊的轉變：

第一個優勢，特別股以美元作為計價基礎。在縮表的時候，非美元的資產會承受資金撤回美國的壓力，包括像是脆弱五國、雙赤字嚴重的新興國家等，恐會發生資金大幅回流美國的情況。之前美元貶值的趨勢，也可能會反轉變成美元升值的情況。但特別股的最大優勢就是美元計價，所以較不會直接承受美國縮表的衝擊。

第二個優勢：特別股大部份是投資等級的信評。特別股的發行公司大多是金牛產業，就是現金流量穩定、經營較不受景氣循環的影響，譬如說，銀行、保險、電信公司、公用事業、水利工程和天然氣公司等。這些公司收入穩定，財務體質相對健全，所以投資信評也相對穩定，較不易受到縮表所造成利差擴大的風險。

第三個優勢：未來資金可能由追逐成長股票轉為追逐收益。今年來市場上高檔拉回較多的資產，以股票資產居多，尤其是科技類股的波動相對較大，因為過去漲多了，因此對於縮表消息就比較敏感，使得投資人可能會開始考慮，把資金從風險已相對較高的成長股票，轉為追逐具有相對較高收益的資產。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，今年特別股表現雖然先下後上，目前呈現持平情況，不過相對於今年年初以來，現在具有較佳的投資價值。此外，由於低利率帶動發行人持續發行新特別股，4 月份有 12 檔上市特別股發行，5 月份也有 9 檔發行，就技術面來看，市場供給面無虞。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 成立於 2017 年 1 月，為台灣首檔以投資特別股為訴求的基金，成立 4 年多來，歷經 2017 聯準會升息、2018-2019 美中貿易戰、2020 新冠疫情等市場考驗，皆挺過震盪、持續蛻變，截至 2021 年 4 月底規模為 425 億元，仍穩居境內規模最大特別股基金 ** 王座，再次寫下傳奇經典的新篇章。

柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金）的成立，不但是業界創舉，把過往只有法人、大戶優先搶購的特別股，變成一般投資大眾可輕鬆入手的投資工具，更開啟國內特別股投資風潮，推出至今深受青睞，擁有眾多「鐵粉」，更榮獲國內外創新大獎的肯定，包括 2018 年香港財資雜誌「Editors’ Triple Star」以及 2019 年金彝獎「團體獎 - 傑出金融創新獎」*** 等殊榮。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，在投組策略上，將以布局浮動利率、固定轉浮動利率標的，加上運用公債期貨等方式，以期降低利率風險。未來 Fed 若實施縮表，投資人可考慮布局特別股這類波動相對較低的固定收益資產來提前因應，但仍須留意特別股市場仍有波動的可能性。

* 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。

** 資料來源：投信投顧公會，2021/4/30，為全台規模最大的跨國投資股票型基金，採用投信投顧公會分類之「跨國投資股票型」。基金規模會隨時間改變，本公司不另行通知。

*** 資料來源：財資雜誌，2018/6。《中華民國證券暨期貨金彝獎》，團體獎 - 傑出金融創新獎，2019/9。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110175)