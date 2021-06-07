〈半導體廠染疫〉京元電防快篩偽陰性 本周五、六啟動二次快篩

測試大廠京元電 (2449-TW) 上周已完成全員快篩，為積極防堵疫情擴散，預計在本周五、六，再度進行全員快篩，避免有偽陰性可能，造成防疫破口。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增 214 例 COVID-19 確診病例，本土病例為 211 例，以地區別來看，苗栗縣新增 45 例，高居全台縣市確診數第三，指揮官陳時中坦言，今日確診數下降不排除是昨日篩檢量較少因素。

京元電自上周爆發移工群聚案，染疫人數不斷擴大，除了京元電有確診案例外，其他電子廠如超豐 (2441-TW)、智邦 (2345-TW) 也有移工染疫情形，同在竹南地區設廠的京鼎今日也同步公告，共有 6 名外籍移工確診，明日將進行全員快篩，並停工 2 日。

京元電移工昨日起已全面停止上班，公司也再度更新財務影響概況，公告內容指出受降載復工影響，6 月產量將明顯減少，影響單月營收約 30-35%，對全年財務應無重大影響。

京元電也對移工停工二周釋出因應措施，與客戶協商討論生產的優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊，並依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險之控制，降載復工期間落後的營收，待全線復工後，將提升產能稼動彌補。