聯合再生與MPC Capital簽訂買賣合約 擬出售多明尼加電廠

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日宣布，與 MPC Capital 簽訂買賣合約，出售多明尼加 Monte Plata 太陽能廠，資產價值約 5000 萬美元。

聯合再生表示，多明尼加 Monte Plata 太陽能廠共分兩期，合計約 69.1MW，第一期 33.4MW 已於 2016 年完工併網，並與多明尼加國家電力公司簽訂 20 年購售電合約，每年售電收入約 730 萬美元左右，已為公司帶來累積收入約 3150 萬美元。

第二階段 35.7MW 也已取得動工許可，該案場每年可產生 5047 萬度的乾淨電力，可減少約 4 萬噸的二氧化碳排放量，等同 91 座大安森林公園，同時也榮獲多明尼加共和國當地知名 ATABEY 的「PREMIOS ATABEY」獎項，為當地環保獎項的最高榮譽。

聯合再生補充，MPC Capital 是一個國際性的資產投資管理公司，過去專注於房地產、基礎設施及船運投資，目前管理約 43 億歐元的資產，其在近十年積極投資拉丁美洲及加勒比海的再生能源產業，預計兩年內將投資約 500MW 的再生能源基礎建設專案。

隨著新綠能時代，金融機構紛紛加大投資再生能源，聯合再生此次出售 Monte Plata 太陽能案場，也反映機構法人對再生能源的需求，展望未來，公司將以台灣及美國、英國等成熟市場為重點，持續開發與建設更多海內外太陽能案場。

聯合再生規劃，未來三年內開發、建置並持有約 500MW 的太陽能電站資產，預期五年內持有太陽能電站資產規模可達 1GW，年度電費收入可達 55 億元，可貢獻 20 年穩定現金流約 280 億元。

另外，聯合再生為積極防疫，明日起將對竹南廠進行全員普篩，一共約 600 名，期望透過預防性措施，盡可能避免感染風險。

聯合再生今日也公布 5 月營收，達 12.8 億元，月增 26%，年增 5.6%，累計前 5 月營收 52.97 億元，年增 5%。