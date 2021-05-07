〈聯合再生股東會〉已與用電大戶洽談大型儲能系統 下半年開花結果

聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日召開股東會，執行長潘文輝表示，今年為台灣儲能市場元年，聯合再生已布局兩大平台，其中，已接觸超過 20 家用電大戶，預計下半年就可開花結果。

執行長潘文輝表示，2021 年為台灣儲能市場元年，隨著用電大戶條款、台電交易試行平台兩大重要政策開始實施，聯合再生已開發出適用於兩大平台的的大型儲能系統。

其中，用電大戶目前已有 200 多家企業參與，聯合再生也接觸 20 餘家潛在客戶，看好下半年會開花結果。

在台電交易試行平台上，聯合再生也攜手國際鋰電池大廠 Saft 等業者，拿下台電南鹽田儲能系統建置標案，該標案為目前台灣最大規模的儲能系統建置案，總建置量達 15MW，預計一年內完工。

聯合再生看好，該儲能商品不僅具備調頻輔助服務 (AFC)，也提供太陽能發電平滑輸出 (PV Smoothing) 功能，可穩定電網系統頻率，也可利用改善太陽能發電的間歇性問題。

董事長洪傳獻認為，聯合再生未來將擺脫電池純代工的角色，布局全球系統開發，致力成為全球能源大廠，同時配合台灣政府政策，協助台灣落實 2025 年能源轉型目標，及未來成為亞洲綠能發展中心。