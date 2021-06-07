陳培哲對國產疫苗開發見解不同 閃辭審查委員

國產新冠疫苗爭議不斷，疫苗審查委員之一的中研院院士陳培哲曾表示，國產疫苗難以在 7 月通過緊急使用授權 (EUA)，據了解，他因與其他委員對國產疫苗開發有不同見解，辭去疫苗審查職務。

總統蔡英文日前宣示，國產疫苗廠今年 7 月將供應 1000 萬劑新冠疫苗，對此，陳培哲表態，高端、國光生、聯亞開發的新冠疫苗都採用蛋白質次單位技術，不過，美國生技公司 Novavax 所研發的蛋白質次單位疫苗至今尚未獲審查認證，因此，國產新冠疫苗今年 7 月恐難以取得 EUA。

今日有名嘴爆料，陳培哲辭去專家小組審查委員資格；據了解，陳培哲身為國產新冠疫苗療效評估方法專家會議成員，近日頻攻擊國產疫苗，質疑疫苗解盲前涉及各界利益、嚴重違反專業倫理。陳培哲此舉被批評是不良示範，引起專家會議成員公憤。

新冠肺炎疫苗專家會議召集人、高雄醫學大學附設中和紀念醫院長鍾飲文回應，陳培哲因對疫苗開發進度有不同見解，已請辭國產疫苗審查委員資格；而專家小組還在慰留中。

鍾飲文表示，每個人對於疫苗研發見解不同，發表個人見解應不會有法律相關問題，加上委員均有簽屬保密協定，所有會議記錄、協議、相關資料等都不能外流，陳培哲應不會觸法。