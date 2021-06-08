FDA批准18年來首款阿茲海默藥 Biogen領生技指數寫7個月最大漲幅

美國食品藥物管理局 (FDA) 周一 (7 日) 批准美國藥廠百健 (Biogen) 的阿茲海默藥物「Aduhelm」，為 18 年來首款針對此病症的新藥，不只帶動該股飆漲，生技股也上演慶祝行情，那斯達克生技指數 (NBI) 大漲 3.6%，是七個月來最大漲幅。

NBI 生技指數 (黑) 和標普 500 指數 (藍) 今年來變動幅度。來源: Bloomberg

Biogen(BIIB-US) 收盤上漲 38%，以每股 395.85 美元作收，是 2015 年 4 月迄今最大單日漲幅。在阿茲海默新藥即將批准前，分析師最樂觀的目標價約 450 美元。

與 Biogen 合作的日本衛采製藥 (Eisai)(ESALY-US)，其美國 ADR 飆漲 56%，創該公司史上最大漲幅。正在開發自家阿茲海默新藥的禮來 Eli Lily(LLY-US) 跳漲 10%，登收盤新高，致力同樣病症療法的小型股衝高，Cassava Sciences(SAVA-US)、Annovis Bio(ANVS-US) 各漲 5.4% 和 7.4%。

交易員認為，此事可以看出 FDA 對其他新藥的立場有所轉變，尤其是阿茲海默藥物。高盛分析師 Graig Suvannavejh 說：「我們相信，FDA 立場出現重要轉變，監管環境將變得更支持產業、更具合作和建設性。」

不過摩根大通分析師對其他新藥的展望比較保守，Cory Kasimov 說，單靠這個事件難以推論到阿茲海默領域以外的藥物，雖然 FDA 最近的決策鼓舞整個生技產業，但目前看來大多是彼此獨立的事件。

彭博分析師 Sam Fazeli 說，Biogen 藥物獲准，代表禮來或許可以再次遞交申請，也有利瑞士藥廠羅氏 (Roche) 阿茲海默藥物的前景。禮來和羅氏正在開發β澱粉樣蛋白單株抗體藥物 solanezumab 和 gantenerumab，治療早發型阿茲海默症。

羅氏美國 ADR(RHHBY-US) 周一也勁揚 3.5%，漲至去年 9 月 22 日以來最高價。

分析師先前表示，包括 FDA 批准 Biogen 阿茲海默藥物在內，有三大因素可望扭轉生技股頹勢。接下來投資將等待美國藥廠 Vertex Pharmaceuticals(VRTX-US) 的研究結果，以及 Biogen 與另一美國藥廠 Sage Therapeutics(SAGE-US) 合作的憂鬱症藥物最新研究進展。

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