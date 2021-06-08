受限海運缺艙出貨不順 東陽5月營收連2減

全球最大汽車維修零件製造廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 13.83 億元，月減 5.51%，年增 35.11%，連 2 個月較上月衰退，東陽表示，主要受限海運缺艙問題，今年以來累積已多達 500 個貨櫃無法出貨。

東陽 AM 事業 5 月合併營收 9.49 億元，年增 45%，前 5 月達 51.84 億元，年增 1%，已轉為正成長，反映歐美陸續解封後拉貨力道升溫，後續對北美客戶出貨後的業績挹注，可望逐步增加。

另一方面，東陽 OEM 事業 5 月合併營收 4.34 億元，年增 18%，前 5 月達 21.81 億，年增 30%，反映中國車市需求復甦，推升拉貨動能。

隨著全球經濟逐漸復甦，東陽前 5 月合併營收 73.65 億元，年增 7.73%，東陽強調，AM、OEM 持續加強新產品、新技術的研發，穩固市場競爭力。

展望後市，由於東陽營收占比最高的美國市場將迎來解封熱潮，民眾出遊需求升溫，但在新車車用晶片缺貨的影響下，推升美國二手車交易市場活絡，東陽北美 AM 客戶庫存水位都已少於 1 個月，訂單應接不暇，目前除了急單先出，尚累積有 500 個貨櫃等著出貨。