螺栓鬆動風險 特斯拉北美召回6000輛電動汽車

週三 (2 日) 特斯拉因煞剎車螺栓鬆動風險為由，在美國召回近 6000 輛電動汽車。

受此消息拖累，特斯拉週三開盤股價一路溜滑梯下墜，截稿前 (台北時間週四凌晨 12 時 30 分許)，特斯拉挫跌 3.51%，暫報每股 601.84 美元。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週三公布一份公開文件顯示，特斯拉 (TSLA-US) 正在美國召回 5,974 輛電動汽車，涉及 2019 年至 2021 年生產的部分 Model 3，以及 2020 年至 2021 年生產的部分 Model Y。

特斯拉召回主因是，這些車輛存在剎車螺栓鬆動風險，恐導致輪胎壓力下滑並增加安全隱患。特斯拉指出，隨著時間推移，螺栓可能會發生鬆動，在極端狀況下，可能會過於鬆動或分離，造成車輛損壞 (儘管極不可能的概率)。

特斯拉表示，目前沒有發現相關的撞車事故或受傷報告，特斯拉將在必要時檢查並更換螺栓。

特斯拉品管問題層出不窮，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 去年 11 月已針對特斯拉電動車安全性的相關問題擴大了調查範圍。

特斯拉今年 2 月初在北美召回 2012 - 2018 年式的「Model S」及 2016 - 2018 年式的「Model X」，大約 134951 輛，理由是觸控螢幕的缺陷，駕駛輔助系統 Autopilot 及方向燈功能可能發生問題，恐影響行車安全。同時，特斯拉還在中國召回 36126 輛電動汽車，包括 20428 輛 Model S 和 15698 輛 Model X。

今年 4 月美國德州傳出，特斯拉撞樹起火，導致整台車起火燃燒，釀成兩死的悲劇，兩人分別坐在副駕駛座及後座，而駕駛座上並沒有任何人。

5 月特斯拉車主大鬧上海車展抗議，特斯拉 Model 3「煞車失靈」，更引發中國監管單位高度關注，中國政府要求特斯拉交出行車數據配合調查。

中國還以自動駕駛用的攝像機恐影響國安為由，限制特斯拉行駛高速公路，或禁止特斯拉進入軍事地區等。特斯拉隨後承諾在建立中國資料中心，期盼中國軍方能解除禁令。

