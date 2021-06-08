〈聯亞新冠疫苗〉董座：政府應加強醫護施打訓練 台灣年底施打率有機會達8成

聯亞生技董事長王長怡認為，此次疫期爆發給台灣很大的教訓，政府應加強醫護人員施打疫苗的訓練，有望藉此加快疫苗施打率，預估年底前全台施打率有望達到 8 成。

王長怡表示，過去一年台灣為國際防疫資優生，不過近期疫情快速升溫，也給國人很大的警示，建議 CDC(衛福部疾管署) 廣設疫苗施打地點、強化醫護人員施打疫苗的集體訓練，待疫苗推出後，可快速、大量施打，年底全台施打率有望攀升至 8 成、優於國際。

國產疫苗開發進度較國際藥廠慢，王長怡坦言，事實上，疫苗初期開發只比輝瑞等大廠晚一些，另外，台灣生技法規較為嚴謹，一期試驗時，政府要求每組受試者間需開安全會議，確保受試者身體狀況，因此一期試驗較國際慢；二期試驗收案量近 4000 人，在各醫學單位努力下，六周內就全數收案完畢，在臨床上已經不容易。

外界質疑，國產疫苗僅在二期試驗便可在台施打，王長怡舉例，中國有款次單位疫苗，二期僅收案 900 人便取得緊急授權，後續則將在印尼執行三期試驗，據數據顯示，疫苗共施打三劑，血清陽轉率才達 100%；聯亞開發的次單位疫苗，僅兩針血清陽轉率即有 100%。

王長怡強調，台灣相對其他國家幸運，感染人數並不多，因此試驗遵循中和性抗體指標，不過整體試驗比其他國家更嚴謹，且政府也告知，新冠疫苗需繼續執行三期試驗，才可取得常規藥證，此標準與美國、歐盟一致。