國產疫苗7月底開打 高端疫苗、聯亞加快臨床試驗腳步

總統蔡英文於總統府召開國安高層會議提到，國產疫苗進入第二期收尾工作，預期 7 月底可以開始供應第一波疫苗，而國內新冠疫苗進度最快的為高端疫苗 (6547-TW) 與聯亞生技，國光生 (4142-TW) 疫苗則擬往海外發展。

高端疫苗目前正在進行二期臨床試驗，自今年初在全台北中南共 11 家醫院啟動收案，收案人數超過原預期的 3700 人，總共收案 4000 多人，其中 65 歲以上族群收案約 85 位，超過衛福部建議取得台灣緊急使用授權 (EUA) 受試者人數要求，且上月底共 3700 名受試者已完成第二劑接種。

依據高端疫苗規劃，今年 5 月底將有臨床試驗分析結果，若數據達到預期目標，今年 6 月將依法規申請 EUA，下半年開始供應國內新冠疫苗，產能也將逐步擴大至 300 萬劑，後續將與台康生 (6589-TW) 合作，由台康生負責量產抗原、高端竹北廠進行充填，估年產能最大可達 1000 萬劑。

另外，為對抗病毒變異株，高端召回新冠疫苗一期試驗共 45 名受試者並施打第 3 劑新冠疫苗，評估疫苗免疫原性及安全性，預計第 3 季初完成初步分析，隨著疫情擴大，不排除二期試驗受試者也會施打第 3 劑。

聯亞生技同樣執行二期臨床試驗，4 月中旬已有 3874 位受試者施打第一劑，646 位施打第二劑，預計 5 月中所有核心族群受試者可完成兩劑疫苗施打，力拚 6 月底向食藥署提交第二期臨床試驗報告及提出 EUA 申請，7 月中獲准開始供應國內疫苗。

國光生新冠疫苗研發正重新調整劑量與重新設計臨床試驗，預計會執行一期至三期臨床試驗，力拚今年底前進入三期試驗，施打進度會比國際藥廠晚一年。

蔡英文於總統府召開國安高層會議，會後做出六項裁示，其中疫苗整備方面，我方向國外訂購的疫苗，6 月後會進入分批交貨期；國產疫苗預期 7 月底開始供應第一波疫苗，政府也將擴大國內疫苗研發生產的能量，以因應各種疫病的挑戰。