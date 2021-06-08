張志誠觀點：成交量萎縮的台股 主流股下一步怎麼看

美國道瓊指數近期在挑戰前波高點的過程中，雖保持短線多頭架構，但卻因即將舉行的 FED 決策會議而成交量萎縮，尤其截至今年 4 月，消費者物價指數年增 4.2%，5 月數據將在 10 日公布，市場觀望經濟數據與 FED 決策是導致美股成交量萎縮的關鍵。

台股本日的預估成交量僅約 3500 億元新台幣，明顯比過去 5 天平均少了約千億元，此現象也表示外資在台股的進出也觀望國際股市後續動向，本周台股在歷經昨日的回測 10 日均線後，我認為沒有量能的增加就不會有馬上再突破的指數高點，反而目前利用市場觀望氣氛下，量縮調整均線的角度，整理區間也會是讓投資人重新看出主流股方向的好條件。

欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)IC 載板三雄今日創波新高點後，成交量有點放大過快，雖是本波領先大盤的主流，但要留意後續若成交量過高點後萎縮，就不是短線好的追價點，這與上周海運三雄萬海 (2615)、陽明 (2609)、長榮 (2603) 股價創波段新高點後，量能跟不上導致股價目前進入區間整理的現象類似，主流股在我過去經驗，最忌諱技術面短期發展到過熱階段時，為了搶短而追價。

此外在外資預期毫米波手機 AiP 將消耗更多 BT 產能，下半年資料中心與基地台需求預期轉強帶動的 IC 載板趨勢下，矽晶圓族群的合晶 (6182-TW)、環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW) 則持續供給缺口的預期效應，短期只要注意股價回補前波所有空方缺口的壓力須尊重外，沿著上升趨勢偏多以待。

散裝航運昨日外資在下跌時買超的新興 (2605-TW)、裕民 (26006-TW)、四維航 (2608-TW)、正德 (2641-TW)、慧洋 KY*2637-TW)，今天多數大漲轉強，我認為有些公司要注意若外資連續買超而月均線開始轉強，散裝航運長線低基期的漲勢空間是否從這次大區間盤整 6~8 個禮拜後產生變化，就需要投資人依據各個不同公司的船舶條件而追蹤了。

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