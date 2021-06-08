【路博邁投信】路博邁投資長觀點：當晶片缺貨時

作者：Yan Taw (YT) Boon，研究總監－亞洲

全球半導體供貨短缺常被形容成短期供需失衡的現象，但我們認為這反而凸顯長期、大規模的資本支出需求。

本週投資長觀點邀請到 Yan Taw (YT) Boon 擔任客座作家。

撇開貨輪卡住蘇伊世運河的事件不談，今年以來全球半導體供貨短缺一直是國際關注的貿易焦點。

不少人認為半導體的供貨短缺只是暫時的現象，因為在家工作的模式導致電腦設備的需求激增，同時汽車產業也積極備貨，等著經濟活動重啟的到來。另一方面，半導體的供給之所以吃緊，原因在於疫情持續限縮生產人力，且亞洲多國又頒佈新的防疫禁令。

這些確實是造成半導體短缺的原因，但我們認為這並非事情的全貌。從半導體供貨短缺的現象可知，整個產業的基本面正在改變，半導體的用途從特定產品變得無所不在，從週期性需求轉變成結構性需求，為半導體產業帶來前所未見的強勁定價能力，也意味著整個半導體價值鏈需要進行大規模的資本支出。

萬物連網的生態系

半導體短缺令汽車產業哀鴻遍野，因為晶片缺貨迫使產線停擺，畢竟汽車需要的不是智慧型手機或其他智慧裝置使用的高階晶片，反而需要較低階、沒那麼先進的晶片。近年來，半導體產業的研發支出大多集中在先進製程，導致生產車用晶片的機台越來越少、越來越老舊。

換句話說，表現上看似汽車製造業者拿不到晶片，但實際情況是業者即便把所有的資金與資源投入生產高階晶片，光是高階晶片就已經供不應求。

由此可知，隨著智慧裝置變得越來越有智慧，原本「智慧未開」的電視與電冰箱也開始變聰明，現在各種裝置的「矽含量」正在快速增加。

半導體的製程每跨過一個新門檻或進入下一個世代，每一個晶片上的電晶體數目只會不斷增加，藉以進一步提升運算能力。然而，半導體製程技術每跨入一個新世代，背後都得投入更多研發資源與資金，採用新的材料與工程技術，且平均得耗費 12 到 18 個月的研發時間。故此，半導體製造商的產線不是說加開就能加開，無法即刻滿足智慧裝置製造商對於先進製程晶片的需求。

儘管如此，對於數位化日深、連網裝置日益普及的生態系而言，這反而成就了一個良性循環。每一個新世代技術問世，都能開啟新一波的創新機會與應用服務，進而造就更多且更高階的晶片需求。

這也難怪全球最大的晶片製造商－台積電－今年的資本支出將比去年增長 50%，且接下, 來三年的資本支出金額總計高達 1,000 億美元。

國家安全

隨著半導體越來越先進、使用半導體的裝置越來越多，現在各國政府對於半導體供應鏈的保護也越來越重視，且以下兩件事情可謂息息相關。首先，當企業生產力的高低取決於辦公室、工廠、與倉庫設備的先進程度，此時確保關鍵零組件的供應無虞便成為重大的經濟安全挑戰，而當所有的裝置都具備通訊功能，此時零組件的供應更是關乎國家安全。

故此，我們看到美國針對特定國家與企業祭出晶片採購禁令，並宣示將投資擴張國內的晶片產能，希望能夠與亞洲－特別是台灣－最先進的製程技術一拼高下。

舉例來說，美國總統拜登宣佈將透過基礎建設投資計畫，對半導體產業投資 500 億美元。英特爾已承諾將在亞利桑那州投資 200 億美元興建晶圓廠。台積電與三星同樣計畫斥資數十億美元，分別在美國的亞利桑那州與德州蓋新的晶圓廠。另一方面，歐盟將動用大流行病緊急應變基金，在 2030 年以前將歐洲的半導體產能提升一倍。此外，最近南韓也宣佈將投資 4,500 億美元的預算，推動先進晶片製程的研發。印度政府針對有意前來設廠的晶片製造商提供補助，補助總金額超過 10 億美元。最後，中國政府則是在最新發佈的 5 年計畫中，將晶片製造訂為關鍵的發展項目。

價值鏈

前述種種發展計畫將從基本面改寫整個半導體產業。換言之，晶片製造業者現在享有多年來罕見的強勁定價能力。然而，最大的改變在於過去半導體的需求呈現高度週期性，如今需求開始轉趨結構性、甚至呈現防禦特性，因為除了電腦與汽車產業之外，晶片的需求來源越來越廣泛且多元，進而消弭過去需求呈現週期起伏的特性。此外，消費者行為的改變亦加速產業變遷的趨勢。過去，蘋果是唯一一家會一口氣簽下多年晶片採購合約的企業；如今，供需吃緊的環境促使越來越多的企業起而效尤。

更重要的是，我們認為這些改變影響的不僅是半導體產業與客戶，未來影響將往外擴及整個半導體的價值鏈。

半導體業者要生產晶片，就必須採購專門的設備，例如 ASML 的光刻機以及 Lam Research 的設備，如此才能對晶圓進行蝕刻、沈積、與清洗等作業。另一方面，IC 設計需要專門的軟體工具，因此 Cadence Design Systems、Synopsys、與 Siemens' Mentor Graphics 等企業全力開發電子設計自動化工具 (EDA)，支援日益複雜的 IC 設計工作。我們認為半導體產業的資本支出計畫未來將可為前述企業貢獻相當顯著的營收。

就像每一個新聞事件一樣，全球半導體短缺的問題不可能永遠持續下去。然而，我們的眼光也必須看得更長遠。我們認為眼前半導體產業面臨的不只是一時的供應短缺，更凸顯整個數位生態系與地緣政治環境的快速變化。因此，半導體價值鏈上的企業將需要更多的資金，而這些資金缺口亦將轉化為眼前最具吸引力的投資題材。

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