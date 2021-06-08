CCL設備出貨暢旺 亞泰金屬5月營收創新高 下半年將增溫

銅箔基板高階含浸設備龍頭廠商亞泰金屬 (6727-TW) 今 (8) 日公布 2021 年 5 月營收，受惠設備完成驗收與入帳帶動，達 2.02 億元，創歷史新高，月增 2.8 倍，年增 33.51％，前 5 月營收 4.65 億元年增 20.6%。

亞泰金屬主管指出，銅箔基板 (CCL) 高階含浸設備從接單生產到驗收完成營收認列，約需 8-12 個月，去年第四季起，CCL 廠積極擴產，亞泰金屬接單暢旺，預期自本月起營運表現持續加溫，訂單能見度直達 2022 年下半年。

亞泰金屬 CCL 含浸設備接單大增，主要受惠 5G ，在各國政府積極推動 5G 基礎建設下與商轉下，國際網通大廠也投入 5G 相關網通設備及手機製造，並開發物聯網、車聯網及邊緣運算等新興應用領域，市場對上游銅箔基板材料的高頻高速、低功耗及低雜訊等需求呈現爆發性成長，進一步推升對亞泰金屬生產高階直立式 CCL 含浸設備及貼合設備的需求，並反映在訂單上，營運成長動能十分可期。

亞泰金屬除站穩傳統 CCL 設備市場，也開發 5G 毫米波高頻基板專用的高溫鐵氟龍（PTFE）含浸設備，及利基型的複合材料雙鋼帶連續式壓合生產設備，高溫鐵氟龍含浸設備已獲客戶認證通過，後者則已出貨給客戶並進行安裝，將於下半年進行設備驗證與認列，公司可望進一步拓展客戶族群至航太、生醫、工控、IC 載板及終端 3C 電子產品等，屬於上中下游應用領域範圍。

為滿足客戶訂單需求，亞泰金屬已完成有擔保 CB 募集 3.06 億元，作為擴充產能之資本支出，將在現有楊梅廠 4300 坪土地旁，購置 3200 坪新廠建地，下半年開始動工興建新廠，預計明年可望加入量產，新廠產能規劃將以軟性基板、被動元件，以及碳纖維材料等新興應用設備為主，預估新廠產能開出後，可挹注整體產能 3 成以上，為公司營收獲利再添新成長動能。