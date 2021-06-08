〈半導體廠染疫〉京元電確診人數210人 外籍移工明進行二次快篩

中央流行疫情指揮中心今 (8) 日表示，測試大廠京元電 (2449-TW) 累計確診人數共達 210 名，外國籍、本國籍確診人數分別為 170、40 名，公司為防堵疫情，也決定啟動二次快篩，外籍移工將在明日進行，本國籍則預定本周五、六進行。

針對外籍移工方面，京元電移工人數約 2000 人，其中，高風險的 960 人皆已採取居家隔離措施，低風險的 1027 人則安置在套房式宿舍。

京元電自上周爆發移工群聚案，染疫人數不斷擴大，除了京元電有確診案例外，其他在竹南設廠的電子業者如超豐 (2441-TW)、智邦 (2345-TW)、京鼎 (3413-TW) 也有移工染疫情形。

京元電移工周一起已全面停止上班，公司也再度更新財務影響概況，公告內容指出受降載復工影響，6 月產量將明顯減少，影響單月營收約 30-35%，對全年財務應無重大影響。

京元電也對移工停工 2 周釋出因應措施，與客戶協商討論生產的優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊，並依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險之控制，降載復工期間落後的營收，待全線復工後，將提升產能稼動彌補。