上市櫃Q1大陸、海外獲利雙創10年高

金管會今 (8) 日公布，上市櫃第 1 季大陸、海外獲利雙雙創下 10 年以來同期新高，不過，部分公司也因為大陸營運不佳，不堪虧損將公司收掉，使得大陸公司家數減少 10 家，創 11 年以來最大減少家數。

證期局統計，截至今 (2021) 年第 1 季止，上市公司 668 家、上櫃公司 521 家，合計 1189 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1628 家的 73.03%，較 109 年底減少 10 家。減少原因主要是轉投資子公司營運不佳，為了減少虧損所以撤資，根據過去經驗，每年第一季都會減少，但此次是 2010 年以來同期最大減少家數。

上市櫃赴大陸投資金額截至第 1 季止，累計新臺幣 (以下同) 2 兆 2840 億元，上櫃公司 2467 億元，合計 2 兆 5307 億元，較去年底增加 189 億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司，或因應子公司資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

大陸投資損益部分，上市公司第一季獲利 1021 億元，上櫃公司獲利 54 億元，合計獲利 1075 億元，整體較去年第 1 季增加 842 億元，與近 10 年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加 789 億元及 53 億元，主要是石化塑膠產品、遠距通訊需求增加，以及去年同期受疫情影響，獲利金額較低所致。

此外，截至第 1 季止，上市櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 4960 億元及 454 億元，合計 5414 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5307 億元的 21.39%，累計匯回金額較去年底減少 67 億元，主要是部分公司喪失對子公司的控制力，故扣除其累計匯回金額所致。上市櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

海外投資部分，截至第 1 季止，上市公司 714 家，上櫃公司 564 家，合計 1278 家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數 1628 家的 78.5%，較去年底減少 3 家。

上市公司至第 1 季累計投資海外達 6 兆 2600 億元，上櫃公司 6195 億元，合計 6 兆 8795 億元，較去年底增加 688 億元，主要是因併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

海外的投資損益部分，上市公司第 1 季利益 2598 億元，上櫃公司獲利 90 億元，合計獲利 2688 億元，整體較去年第 1 季增加 2311 億元，與近 10 年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加 2254 億元及 57 億元，主要是因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加所致，其中，光是航運業首季就大賺 678 億元、其他電子也賺 377 億元，都貢獻很大。