微生 Float Dept.

老房子改建的咖啡廳，散發彷彿玻璃溫室的靜謐溫暖。大型鐵件和透光玻璃交織工業氛圍，而綠色植栽在其中頑強生長。承載三個年輕之夢，以及一個咖啡師的傳奇故事，香醇咖啡與豐盛良食呼喚著疲憊靈魂，構成大隱於都會中的休憩綠洲。

穿透兩層樓的玻璃窗內，山茶花帶著一抹濃綠，向上延伸出盎然生機。大門八邊形立體玻璃有如凸透鏡，讓人按耐不住好奇心渴望一窺門內風景。老屋的洗石子地與玻璃花窗玩味光影，燈飾家具融入二○年代的裝飾主義，多種類型風格在微生 Float Dept 兩層樓的空間中拼貼，形成另一種表述。

「微生即『因微而生』，透過生活上的細節，去成就大家看到的東西。」店主阿聖解釋店名由來：「其實我們自己，也是微生物聚合成的客體，每個單獨個體的人，因為聚在一起變成了我們。」意境聽起來有點玄，但從店內空間，確實能夠感受到鐵件與綠植，老房子與玻璃、光線之間自然和諧的交互作用，沉緩的氣氛引導顧客放慢步調，很自然地想找個角落坐下來，待久一會。

四個從多年前就決意要開咖啡店的年輕人，聚集在新竹巨城旁的透天厝，打造理想中的咖啡館。如同阿聖所說：「我覺得每個人都要在自己的城市，找到喜歡的咖啡館。」店內充分反映 4 人喜好，喜歡收集老件，想喝一杯細膩的精品手沖，喜歡甜點和美食，以及閒暇時總在咖啡店待上整天的嗜好。混搭式風格反映店主特色，同時也表現在菜單上，厚厚的菜單將近 10 頁，有選擇障礙的人恐怕會猶豫個老半天，飲品有精品選豆、風味特調，獨特的發酵康普茶，餐點也是甜點、早餐到午餐，滿足不同顧客，將咖啡時光從白天延續至夜晚。

細品以微生配方豆沖煮的精品咖啡，淡雅果酸中，散發出奶油與堅果的氣息。特調白美式使用中焙配方豆以義式高壓萃取，美式咖啡加上濃厚奶蓋，鹹甜交錯中，尾韻引來挑逗舌尖的微酸。細膩風味來自阿聖的堅持，對他而言咖啡不僅是興趣，更是安身立命的所在。「其實我的味覺大概只有一般人的 3 分之 1。」阿聖語出驚人。失去味覺的咖啡師，宛如村上春樹小說的角色竟然真實存在，多年前一場突如其來的唾腺癌，讓阿聖的味覺近乎歸零，為了開咖啡店的夢想，多年來在台灣、澳洲工作學咖啡，讓阿聖難以輕言說放棄，於是靠著一而再、再而三的反覆苦練，用想像力補足 3 倍差距，終於讓他在世界盃沖煮大賽台灣選拔賽中拿下季軍。「比賽完激動地打電話給我媽，那時候才覺得，我真的可以繼續做咖啡開店了。」他說。

勵志的故事很迷人，而回過頭來啜飲手上咖啡，層層交遞的香氣、微苦與果酸，以及優雅的回甘尾韻，彷彿都交織成了人生的滋味。

【info】微生 Float Dept

add 新竹市東區民權路 111 巷 23 號

tel 04-2534-3859

time 09:00~20:00，週二公休。

FB 微生 Float Dept

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》6 月號

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