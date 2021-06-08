雲品攜手寶元紀 搶進台中頂級宴會市場

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (8) 日宣布，儘管疫情艱困，布局宴會版圖再下一城，旗下君品 Collection 與寶元紀合作將成立全新品牌，搶進台中頂級宴會市場，也成為繼桃園皇家薇庭委託經營案後，雲品第二處委託經營的據點，初估每年可帶來上億營業額，雲品也透露，目前尚有 2-3 個經營委託案洽談中。

寶元紀去年拿下寶麗金崇德店土地後，將場地交由君品 Collection 規劃，並由君品酒店團隊營運管理，預計明年 1 月開始接單，目標打造成中台灣帶來最有質感的宴會物業。

寶麗金崇德店土地位處崇德路商圈精華區，占地 1674 坪，雲品和寶元紀一起共同合作，以城市中的脫俗獨立莊園為設計概念，耗資上億元打造多功能宴會空間，共規劃有 1 間大宴會廳、3 間中型廂房可打通作室內儀式堂使用，以及戶外儀式殿堂，總桌數可達近百桌。

雲品總經理丁原偉進一步說明，宴會市場因疫情正經歷洗牌，君品 Collection 的委託經營管理，不但可增加接單，又能減少固定成本，而對場地合作夥伴來說，即使在淡季時間也能導入新客源。

雲品旗下擁有日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店和君品 Collection 等，雲品表示，將持續積極推動館外餐飲業務多角化布局，帶動整體營運回歸成長。