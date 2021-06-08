台驊5月營收續創高 前5月業績超越去年前三季

貨攬業者繼中菲行 (5609-TW) 營收創新高後，台驊 (2636-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收達 26.61 億元，月增 29.11%，年增 82.03%，也續創單月新高紀錄，累計前 5 月合併營收 106.15 億元，年增 102.39%，已超越去年前三季的營收規模。

台驊指出，由於全球海運市場缺櫃缺艙狀況仍無法緩解，運費月月調漲，最新 SCFI 貨櫃綜合運價指數報價達 3613 美元，年增 157%，創新高紀錄，推升海運營收達 18.13 億元，月增 42.97%。

展望後市，台驊認為，隨著歐美部份國家喜迎夏日解封潮，零售商擴大補充庫存力道，加上提前進入美國返校消費旺季，海運需求強勁，將持續成為下半年業績成長主要動能。

空運方面，由於海轉空急單湧現，但供給持續吃緊，有助運價維持高檔，台驊 5 月營收為 5.34 億元，月增 14.44%，展望第三季，隨著歐美部分國家解封在即，客載貨機運力將緩步回升，加上電子產品出貨進入傳統旺季、歐美終端庫存仍處於低水位等因素，第四季又將迎來傳統空運旺季，下半年空運展望樂觀。

另外，台驊的鐵路業務也受惠海運轉單，5 月營收 1.36 億元，月增 10.58%，台驊認為，由於海空運一位難求，鐵路業務將持續看漲。