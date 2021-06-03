中國、東南亞疫情升溫 Q3海運運價有望優預期

貨櫃海運即將迎來第三季傳統旺季，業者均看好塞船缺艙狀況將持續，且近期中國、東南亞疫情再次升溫，恐將使亞洲塞港狀況更嚴峻，進一步造成全球供給更吃緊，法人預料，第三季運價有望優於預期。

中國廣東和深圳近日爆發最新一波新冠肺炎本土疫情，廣州市宣布封閉 38 區，阻止病毒蔓延，而中國第三大港口深圳鹽田港因檢疫措施更嚴，作業效率僅剩過往的 30%，馬士基預料接下來一周船期恐延遲 7-8 天。

馬來西亞由於疫情再度升溫， 6 月 1 日至 6 月 14 日進行全面封鎖，恐將衝擊其港口作業效率。

由於美國、歐洲塞港尚未緩解，中國第三大港口深圳鹽田港又因疫情再起部分港口停擺，不過，第三季起隨著歐美陸續解封拉貨需求增加，海運市場供需缺口可能較原先預期更大。

進入第四季後，雖將處在淡季，但由於碼頭處理量能同時需拖車公司、鐵路等運輸系統配合，預期第四季仍將維持供不應求，運價最多可能僅下滑 5%。

法人則再上修貨櫃航商獲利，其中，陽明 (2609-TW) 已向 FMC(美國聯邦海事委員會) 報備， 4 月後美洲線將可漲價 25-40%，加上合約價每月約可貢獻營收約 6 億元，預料第三、四季獲利可望再上修 18%、16%。

陽明預計下半年有 2 艘 2800 TEU 新船投入亞洲線、6 艘 11000 TEU 新船投入歐美線，運力成長約 10%，明年預計再投入 4 艘 11000 TEU 新船。

另一方面，去年美西合約運價約每 FEU 1450 美元，不過今年換約後美西線價格區間約在 3000-3500 美元，估將保障長榮 (2603-TW) 第二季起至明年上半年的整體獲利動能。