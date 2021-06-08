〈進出口統計〉四利多加持5月出口值衝高 6月年增幅可望達27%

財政部今 (8) 日公布 5 月進出口統計，單月出口值 374.1 億美元，創歷年單月最高、年增幅 38.6%，創 2010 年 8 月以來第二大增幅，財政部表示，在排除疫情因素以季節性推估，6 月出口年增幅預估約落在 27% 到 31% 區間。

根據財政部統計，今年前 5 月出口值共 1703.2 億美元，較去年同期增加 30.2%，若按新台幣計算則年增幅約 22.6%。

統計處處長蔡美娜表示，雖然國內疫情升溫，但對製造業產能影響有限，因此造就 5 月出口仍維持強力擴張的格局，不僅連續 3 個月單月出口值突破 300 億美元，更連續 11 個月正成長，出口表現可說來到一個新的高峰。

以主要出口貨類來看，電子零組件出口值 132.7 億美元、年增近 3 成，資通訊與視聽設備單月出口值更首度突破 50 億美元關卡，為歷年單月新高、年增幅 28.8%。

塑橡膠與基本金屬單月出口值也雙雙締造歷年單月新高紀錄，其中塑橡膠出口值 28.1 億美元，較去年同期增加 74.7%，基本金屬單月出口 31.6 億美元、年增幅 54.2%。

另外，礦產品單月出口值 11.3 億美元、較去年同期大增 1.2 倍，包括柴油、汽油與燃料油等出口值都較去年同期翻倍成長，主要是國際油價自低點大舉反彈，推升礦產品出口表現。

蔡美娜分析，5 月出口表現強勁主要可歸功四大有利因素，包括：全球景氣穩步復甦、國際原油與基本金屬等原物料行情走高、新興科技與宅經濟需求仍盛，以及出口產品漲價效應加持，進而帶動出口表現。

展望後市，蔡美娜分析，在國內疫情升溫，三級警戒將持續到 6 月底對市場的影響必須繼續觀察，而從產業面來看，歐美因疫苗施打率提高疫情趨緩，經濟走勢與亞洲相反，而亞洲又是塑化產品的主要市場，恐影響相關產業表現。

但在利多部分，包括新興科技運用帶動需求仍然強勁，包括晶圓代工或封測產能還是供不應求，而美國通過基礎建設法案 1.7 兆美元，也會廣泛用於各項建設，也可望讓對我鋼鐵、塑化、網通與半導體產業受惠。

蔡美娜說，在不考慮疫情因素下，6 月出口值仍可望達到 300 億美元，加上去年同期基期偏低，預估 6 月出口年增幅約落在 27% 到 31% 之間。