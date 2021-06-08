零組件吃緊影響 緯創、英業達5月營收衰退近1成

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收，受零組件吃緊影響，單月營收均較上月下滑，分別達 609.74 億元、353.37 億元，月減幅達約 1 成，也分別創下近 5 年、近 4 年同期新低，業者也反映，第 2 季零組件缺料狀況將較首季更為加劇。

緯創 (3231-TW)

緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收，受零組件吃緊影響，筆電出貨下滑，拖累單月營收滑落至 609.74 億元、月減 10.6%、年減 19%，累計前 5 個月營收達 3063.34 億元、年減 3%。

出貨方面，緯創 5 月筆電受零組件吃緊影響，單月出貨 180 萬台、月減 1 成，桌機則較上月成長約 14%、達 80 萬台，顯示器、伺服器出貨量則持平上月，分別達 120、20 萬台。

緯創表示，第 2 季邁入傳統電子產品旺季，但整體零組件仍相當吃緊，預期 6 月四大產品線出貨都將持平或較 5 月微幅成長，第 2 季仍維持先前展望，看好筆電、桌機、顯示器都將季增雙位數，伺服器也同樣保持成長。

展望下半年，緯創指出，目前能見度可以看到第 3 季，在考量零組件吃緊狀況下，第 3 季四大產品線出貨也可望持平或再優於第 2 季，第 4 季則還要觀望疫情變化、零組件缺料狀況。

疫情方面，緯創表示，國內方面將持續配合指揮中心，目前各辦公空間、廠區執行分區分流分層作業，居家辦公防疫措施也同步延長至 6 月 28 日；海外廠區方面，緯創馬來西亞廠受封城影響，有降低到班員工人數，但因屬高科技關鍵產業，並未停工，越南則為新廠，目前仍按既定計畫將於第 3 季完工開出。

緯創旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今也公告 5 月營收，同樣受零組件供應吃緊影響，單月營收達 164.12 億元、月減 1.2%、年減 0.3%。

英業達 (2356-TW)

英業達 5 月合併營收達 353.37 億元，月減 7.48%、年減 23.28%，主要是受零組件缺料影響，三大產品線出貨均低於預期，累計前 5 個月營收達 1853.8 億元、年增 0.73%；出貨方面，英業達 5 月筆電出貨量達 160 萬台，持平上月、年減 5.88 %，累計前 5 個月筆電出貨達 800 萬台。

英業達表示，第 2 季隨著筆電、伺服器新平台 Tiger Lake、Ice Lake 陸續推出後，需求動能回溫，但近期包含國內疫情升溫，馬來西亞、越南等東南亞疫情嚴峻衝擊，導致零組件供給更加雪上加霜，下修第 2 季筆電、伺服器、智慧裝置出貨展望。

英業達指出，受馬來西亞封城影響，馬來西亞廠區也配合當地防疫政策，雖然維持生產，但降低員工人數，預期也將影響出貨表現，而國內疫情升溫影響仍在評估中，也配合政府三級警戒延長居家辦公至 6 月 28 日。

另一方面，英業達首季代子公司英華達科技、英源達科技公告處分上海閒置宿舍空間，相關處分利益達約人民幣 2.72 億元 (約新台幣 11.69 億元)，預計將在第 3 季財報認列，屆時可望貢獻每股純益約 0.32 元。