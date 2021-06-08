〈國內疫情升溫〉台中科技園區設快篩站 保障產業鏈安全

國內電子廠染疫持續擴大，中市府針對所轄「精密機械科技創新園區」及「豐洲科技工業園區」設置快篩站，今 (8) 日起提供園區內外企業自費快篩服務，盼保障產業鏈安全，首日採檢結果全為陰性。市長盧秀燕也宣布，由於苗栗縣內集中檢疫所或防疫旅館量能有限，將支援居家檢疫替代所 100 間房。

盧秀燕指出，台中是製造業重鎮，必須保障勞工及移工的健康無虞，同時確保各企業的經濟動能正常運作，因此，前幾天市府已先針對與苗栗群聚疫情有關的企業進行快篩，結果均為陰性。

中市府同時進行預防性防疫，針對精密機械科技創新園區及豐洲科技工業園區設置快篩站，讓企業安心，另一方面也向國外訂單業主保證生產動能不受影響。

盧秀燕表示，屬於科技部管轄的中科今天同步進行快篩作業，台中還有一些園區隸屬經濟部管轄，經濟部正在籌備快篩作業中，若市府主政的園區快篩告一段落，將支援經濟部，讓大台中所有產業園區都能正常運作，全力阻斷疫情傳播鏈。

經發局長張峯源指出，豐洲園區今天上午採檢結束，有 3 家業者參與，共計 26 名進行採檢，皆為陰性。下午輪到精密園區採檢，2 家業者參與，共計 49 名進行採檢，結果全為陰性。

竹苗地區發生科技廠群聚感染事件，至今已達 200 多名確診者，科技廠因工作場域與公司宿舍等因素，接觸者數量持續增加，超過負荷程度，因此向台中市政府尋求支援。針對快篩陰性、需要居家隔離的民眾與移工，中市會支援提供居家檢疫替代所 100 個房間，依照中央作業流程協助苗栗，並提供所需的醫療後送協助。