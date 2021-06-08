〈國內疫情升溫〉COVAX、AZ疫苗來台遲到 陳時中：6月還有一批進來

本土新冠疫情嚴峻，全國維持三級警戒，國人亟需施打疫苗，不過，COVAX 平台供應及直購 AZ 疫苗來台時程恐將延遲，預期 7 月以後才會進來，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這是因為部分廠出了問題，且國際都在搶疫苗，但 6 月還有其他疫苗會進來，8 月底 1000 萬劑到貨的目標維持不變。

行政院長蘇貞昌今 (8) 日赴立院報告及備質詢時坦言，變種新冠病毒讓各國疫情加劇，國際都在搶疫苗，包括供貨、運輸端都有問題，並非合約因素，到貨面臨各種狀況，台灣的困難相對其他國家更多。

陳時中說明，COVAX 平台原先計畫從 2 月開始供貨，但只供了一部分，可能要到 7 月多才能進來；牛津 AZ 疫苗因泰國廠供貨出現問題，須往後延後 1 個月；莫德納疫苗則相對穩定，預估第三季會有幾十萬劑抵台。

對於下一批疫苗到貨時程，陳時中透露，本月還會有一些疫苗進來，持續供應施打，下午將召開專家會議確認接種目標群。

陳時中表示，國際疫苗到貨狀況多不容易掌握數據，未來會持續努力，希望達到 8 月底取得 1000 萬劑疫苗來台的目標。至於 1000 萬劑中包含多少國產疫苗？陳時中指出，預估 100 多萬劑。