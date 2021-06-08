〈半導體廠染疫〉超豐普篩共4名員工確診 估6月產量減少約10%

封測廠超豐 (2441-TW) 今 (8) 日表示，經過過去 3 天普篩，共有 4 名員工確診，加上先前確診的外籍移工等人，確診員工共有 20 名；而因快篩期間部份生產暫停，及此次事件使部份員工必須居家隔離，減少生產人力，估 6 月產量將減少約 10%。

超豐指出，5 月 24 日新報到的菲律賓籍員工，於 6 月 1 日確診，6 月 2 日又增加同宿舍 8 人確診，公司於 6 月 5 日至 7 日展開全體員工及常駐供應商人員快篩作業。

超豐說明，5 月 24 日有 9 位菲律賓籍移工，由同業離職，於晚間入住公司承租的宿舍，於 5 月 25 日至公司報到，並開始訓練，尚未進產線生產，因公司每日對員工量體溫，發現一員發燒，送醫檢驗後確診，緊急匡列同宿舍 15 名員工及 3 名訓練員、親密朋友送檢，其中 8 名菲律賓籍員工確診。

為使疫情不再擴散，超豐立即決定付費進行全公司員工快篩，經過 3 天普篩，完成快篩 4264 人次及高風險員工加做 PCR 檢驗 208 人次，其中快篩陽性 46 人，再經二次 PCR 檢驗，最終確診為 4 人。

對於因應措施，超豐表示，匡列有風險員工，給予公假居家隔離；並依經濟部及苗栗縣政府規定，外籍員工仍正常上班，但除上班外不得外出，由公司派員負責送餐；也在公司及宿舍全面消毒，並進行高規格防疫措施，加強員工體溫量測。

超豐指出，因快篩期間部份生產暫停，及此次事件使部份員工必須居家隔離，減少生產人力，預估將影響 6 月產量減少約 10%，減少之產量將待疫情控制後，透過增產及提高生產效率來彌補。

超豐說明，包括先前新報到確診的移工、先前匡列移工同宿舍及相關人員，加上此次普篩確診的員工，據疾管署公布資料，公司共有 20 名員工確診。