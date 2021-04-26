近20多年首次 超豐全面調漲封裝價格 最高上看3成

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 旗下封測廠超豐 (2441-TW) 今年啟動 20 幾年來第一次漲價，近期全面調漲打線封裝價格，漲幅至少 10% 起跳，部分甚至漲到 20-30%，超豐今年也陸續增加 200 多台新機台，不過仍無法滿足訂單需求，訂單已看到第三季，在客戶需求擴散下，部分測試訂單也開始啟動漲價。

超豐受惠疫情帶動，包含防疫、遠距及家庭娛樂需求大幅成長，推升醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續增加，加上車用電子需求回溫，各類應用訂單暢旺，現有產能全線滿載，且需求遠大於產能。

超豐第一季底時醞釀調漲打線封裝價格，漲幅至少 10%，近期已開始通知客戶漲價，部分訂單漲價 20-30%，後續還有客戶訂單持續調漲；且除封裝外，部分測試訂單也開始漲價。

超豐產能已滿至第三季，訂單能見度至少半年；由於打線封裝持續供不應求，超豐陸續購置新機台，今年以來已增加 200 多台，但仍無法滿足暢旺的訂單需求，超豐表示，機台交期持續拉長，已由今年初的半年，拉長至 10 個月。

為因應需求暢旺，超豐目前有 2 個擴廠計畫，今年將興建頭份二廠及 WT 二廠，並正申請建照，均預計明年 6 月前完工。