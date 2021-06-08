金融研訓院數位化兩路並進 培養人才不間斷

國內疫情嚴峻，金融業鼓勵多用線上活動，減少人際接觸，金融研訓院也順應時勢，推動金融課程轉線上學習，讓金融學習不中斷，別協助業者以遠端方式面試考生，讓業者能儲備人才不中斷。

因應防疫各級學校停課不停學，老師們紛紛投入數位課程教學，讓防疫期間能夠持續學習，金融研訓院也啟動「零距離服務專案」等因應措施，讓金融業進修、徵才能持續進行。

金融研訓院表示，去年疫情爆發之際，投入「零距離」數位課程平台的開發，不但添購相關設備、補足專業人力，新增 280 個直播課程及 170 個小時的非同步線上課程，在遠距教學的培訓人次上，更是將近 2 萬人次，是原先的 2.4 倍之多。

金融研訓院表示，因應疫情升級，大型活動紛紛被迫取消或延期，公股銀行徵才招考也大受衝擊，而金融基測（金融人員基礎學科測驗，FIT）成了金融機構徵才的選擇，透過學測可縮短金融機構徵才作業流程，也能讓考生不用南征北討各家銀行的筆試。

目前包括彰銀、華銀、一銀採用，兆豐銀也將跟進採用，台銀與合庫則是納為加分要素，口試都考慮採用「視訊口試」的方式進行，方便金融業在疫情時代也能遠端徵才，儲備金融人才不斷炊。