〈國內疫情升溫〉賴正鎰籲房地合一稅2.0延後上路 財政部給軟釘子

國內疫情嚴峻讓房市急凍，全國商總主席賴正鎰今 (7) 日疾呼，房地合一稅 2.0 應暫緩實施，但財政部對此表示，新版房地合一稅將如期在 7 月 1 日實施上路。

目標在打擊投機炒作的房地合一稅 2.0，在立法院三讀通過後，一度引發投資客拋售潮，六都 5 月移轉棟數因此同步增長，市場解讀，應該與新制即將上路有關。

不料 5 月疫情驟升，讓看屋民眾望之卻步，房市更因此急速降溫，賴正鎰今天更以「房地產市場已經送急診」來形容市場現況，呼籲政府應考量疫情，新版的房地合一稅延後一年再上路。

但對於賴正鎰的訴求，財政部則回應，房地合一稅 2.0 已經完成修法三讀，並明訂在 7 月 1 日實施，如果要延後上路，就必須要再送立法院修法，但在疫情緊繃的當下，再修法可行性並不高，換言之，新制仍按照原定期程，在 7 月 1 日如期上路。

根據立法院三讀通過的新版房地合一稅，只要是 2016 年元旦起所取得的不動產與預售屋，以及包含一定比重不動產的特定股權交易，在持有 2 年內出售，就會課稅 45%，超過 2 年、未滿 5 年內出售，稅率 35%，藉此遏止投資炒作，哄抬房價，新制 7 月 1 日將正式上路。