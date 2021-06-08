散戶大軍衝了！Clover Health早盤暴漲逾106%

週二 (8 日) 新一波 Reddit 散戶炒股熱浪來襲，美股鄉民新歡是 Clover Health，其股價開盤就暴漲逾 106%。

過去一週，全球院線龍頭 AMC 娛樂超越了 GameStop 成為 Reddit 散戶最熱愛的個股，促使其股價在 6 月份噴漲 110% 以上。如今 Reddit 散戶大軍正轉向 Clover Health，企圖軋空對沖基金等空頭。

Reddit 的 WallStreetBets 論壇上關於 Clover Health 的討論越來越多，現在已經有超過 1000 萬的鄉民參與討論，同時，散戶對溫蒂漢堡的討論也在提高。

S3 Partners 數據顯示，Clover Health 可能遭遇賣空，該公司有 32.7% 流通股份被做空。相較下 AMC 空頭比例約為 18%。

散戶挺進大買惜售的行動，導致空方無法獲得足夠股份履行期權合約，不得不急於彌補倉位，迫使賣空者以巨額虧損來彌補空頭，推動股價繼續上漲，產生軋空現象。

Clover Health (CLOV-US) 週二開盤跳漲逾 106%，隨後回落，截稿前，台北時間週二晚間 11 時許，Clover Health 暴漲 68.25%，暫報每股 20.20 美元。溫蒂漢堡 (WEN-US) 大漲約 17%。

其他迷因股週二早盤則表現不佳，AMC 娛樂 (AMC-US) 下跌 0.78%、黑莓 (BB-US) 下跌 0.095%、Naked Brand Group(NAKD-US) 下跌 5.87%。

FactSet 數據顯示，在早盤交易中，Clover 的成交量已經超過 1.57 億股，是其 30 天平均成交量 2,200 萬股的 7 倍。

Clover Health (三葉草健康醫療公司) 成立於 2014 年，是一家美國舊金山的健康險初創企業，主要營業務是為 65 歲以上的老年人提供健康保險，該公司透過收集與分析健康和行為數據，期望最大化醫療成本效益，改善用戶醫療狀況。

美國證券交易委員會 (SEC) 週一稱其正密切關注近期迷因股的瘋狂漲勢，確認是否存在任何不當行為和操縱跡象。