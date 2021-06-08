〈美股盤前要聞〉十年期美債殖利率回落至1.55% 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 4 月進出口、4 月 JOLT 職位空缺。美國 10 年期公債殖利率回落至 1.55%。美股期貨週二 (8 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.03%，標普 500 期貨漲 0.17%，那斯達克 100 期貨漲 0.50%。

1. 拜登將公布關鍵供應鏈解決方案

為紓解供應鏈瓶頸，並提升關鍵產品的本土製造能力，拜登政府將在周二 (8 日) 就供應鏈問題公布一系列解決方案，除了成立供應鏈專案小組外，還將成立一支貿易行動小組，以打擊其他國家的不公平貿易行為。

外媒引述白宮官員透露，拜登計畫成立新的政府供應鏈專案小組，由商務部長、交通部長和農業部長領銜組成，關注受斷鏈危機衝擊的部分產業，包含建築、半導體、交通運輸以及食品等。

除上述計劃外，政府還將成立新的貿易行動小組 (Trade Strike Force)，打擊政府補貼、強迫知識產權及技術轉讓等不公平貿易行為，雖未明確指明，但外界普遍預期此舉為針對中國。

2. Biogen 獲 FDA 批准阿茲海默新藥

美國食品藥物管理局 (FDA) 周一 (7 日) 批准美國藥廠百健 (Biogen) 的阿茲海默藥物「Aduhelm」，為 18 年來首款針對此病症的新藥。Biogen(BIIB-US) 收盤上漲 38%，以每股 395.85 美元作收。週二盤前跌 0.21%。

交易員認為，此事可以看出 FDA 對其他新藥的立場有所轉變，尤其是阿茲海默藥物。高盛分析師 Graig Suvannavejh 說：「我們相信，FDA 立場出現重要轉變，監管環境將變得更支持產業、更具合作和建設性。」

分析師先前表示，包括 FDA 批准 Biogen 阿茲海默藥物在內，有三大因素可望扭轉生技股頹勢。接下來投資將等待美國藥廠 Vertex Pharmaceuticals(VRTX-US) 的研究結果，以及 Biogen 與另一美國藥廠 Sage Therapeutics(SAGE-US) 合作的憂鬱症藥物最新研究進展。

3. 傳輝達已向中國申請 要求批准安謀收購案

據英國《金融時報》引述知情人士消息，Nvidia Corp (NVDA-US)(輝達) 已經向中國監管機構提交了一份申請，要求審查其以 400 億美元收購英國晶片設計公司 Arm(安謀) 的交易。

據一名中國反壟斷律師表示，申請已在最近幾周提交，調查期可能需要 1 到 18 個月。

Nvidia 上個月表示，在 2020 年 9 月與軟銀集團 (9984-JP) 達成協議後，預計將在 2022 年 3 月完成對 Arm 的收購。執行長黃仁勳表示，他有信心可以在設定的期限內完成合約。

4. 祖克伯：臉書至少 2023 年前不向創作者收費

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週一宣布，臉書平台至少在 2023 年之前都不會向利用平台發布作品或宣傳活動的創作者收取費用。

祖克伯在臉書上發文表示，具體而言，臉書公司不會對任何線上付費活動、粉絲訂閱、徽章和臉書即將推出的獨立新聞產品產生的任何營收中分一杯羹。

在該發文中，祖克伯還直球攻擊週一召開 WWDC 年度開發者大會的蘋果 (AAPL-US)。「屆時我們真的導入營收分潤制度時，一定會比蘋果和其他同業拿的 30% 還低。」他指的是蘋果對於在 App Store 上架的 app 內部銷售的所有產品或服務均抽佣 30%。

5. 撐起 Model 3 產量的幕後推手 特斯拉大功臣離職

特斯拉高層不斷走人，據彭博 (Bloomberg) 周一 (7 日) 報導，特斯拉重型卡車業務總裁吉倫 (Jerome Guillen) 是最新一個離職的主管。他除了在汽車業擁有 10 年經驗外，也是與執行長馬斯克一起經營特斯拉的四大巨頭之一，更是當年促成 Model 3 增產的大功臣。

根據周一監管文件顯示，吉倫於 6 月 3 日離開特斯拉，特斯拉 (TSLA-US) 也特別發布聲明表示：「我們感謝他的許多貢獻，並祝福他未來的職涯一切順利。」

吉倫最為人所知的事蹟是曾在 2018 年竭盡全力為加州廠房擴產，以即時交付 Model 3 ，成功讓特斯拉生產走上軌道，並幫助特斯拉度過當時的潛在破產危機。