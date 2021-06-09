〈能源盤後〉市場信心高昂 原油重登2年多高點 WTI突破70美元關卡

週二 (8 日) 交易，原油期貨價格重返 2 年多高點，WTI 原油價格收在每桶 70 美元上方。

美國能源需求進一步改善，提振了原油期貨價格。EIA 也上修了今年油價預期，交易者期待 EIA 週三的庫存報告顯示國內原油庫存連續第三週下降。

近期一項調查顯示，主要石油生產商 5 月時實施了逐步增產的計畫。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，在交易時間內並沒有看到任何會推升期貨價格的具體消息，但在經歷早盤沖刷下跌後，「只要一切穩定下來，市場就是有一種強烈的感覺，好像週日一夜間衝到每桶 70 美元變成了某種靶心。」

「基本面上來說，市場似乎對 OPEC + 管理集體逐步增產到 7 月底的能力充滿信心。」Richey 說。

與此同時，有鑑於全球重啟的努力，以及未來幾個月經濟將在一定程度上恢復正常的觀點，需求預期仍然樂觀。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 82 美分或近 1.2%，收每桶 70.05 美元。

根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨價格創 2018 年 10 月以降最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 73 美分或近 1%，收每桶 72.22 美元，為 2019 年 5 月以來最高點。

美國能源資訊署 (EIA) 週三將公布美國石油供應週報，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計上週 (6/4 止) 美國原油供應量減少 410 萬桶、汽油供應增加 100 萬桶、蒸餾油供應增加 40 萬桶。

EIA 週二發布月報，預期今年 WTI 原油每桶均價 61.85 美元，較 5 月時的估值上升 5%，也預期今年 Brent 每桶均價 65.19 美元，較前估值上升 4.7%。然而，EIA 稍微調降了對 2022 年的 WTI 原油和 Brent 原油的均價預期。

EIA 報告指出，今年夏季 (4-9 月) 國內汽油每日平均消耗量為 910 萬桶，較去年同期增加 130 萬桶，但較 2019 年夏季減少 40 萬桶。EIA 也預期，今年夏季美國普通汽油零售均價為每加侖 2.92 美元，較去年夏季均價 2.07 美元提升上來。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖近 2.22 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.9%，收近每加侖 2.14 美元。

根據 S&P Global Platts 週二公布的調查，OPEC+ 5 月份原油產量增加 43 萬桶 / 日，以及 OPEC + 對現行產量協議的遵循率在 111.45%，與上個月 111.16% 的遵循率相比，大致上維持穩定。

Richey 表示，該調查似乎證實了其協議的遵守情況「創歷史新高，持續有助於強化交易者對 OPEC + 的信心。」

OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 在 2021 加拿大皇家銀行資本市場能源、電力和基礎設施會議上發表開幕主題演講。他表示，伊朗石油重返市場是一個非常重要的變量，OPEC 正密切關注現行的核協談判，且不確定時間點，也不知道伊朗要花多久的時間才能將產量提高到受制裁前的水準。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，目前「觀察者開始接受伊朗石油出口要返回市場之前，還要花一點時間。他也指出，美國國務卿 Antony Blinken 曾表示不清楚伊朗是否願意遵守 2015 年的核子協議，

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.9%，收近每百萬 Btu 3.13 美元。

EAB 投資集團宏觀和相關防禦策略師 Arnim Holzer 週二報告指出，「全球自新冠疫情後復甦，加上反煤情緒和美元疲軟，這一直是天然氣的強大力量。這與天然氣作為燃燒資產的時代有著截然不同的環境。」