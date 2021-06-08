〈能源盤後〉中國進口放緩 伊朗核協呼之欲出 WTI短暫測試70美元 原油隨即轉跌

週一 (7 日) 交易，原油期貨價格收低，在 WTI 原油期貨價格在 2 年半以來首次短暫觸及每桶 70 美元的水準後轉跌。

由於中國原油進口量較一年前下滑，油價從此點得到方向性暗示，因為交易者權衡了伊朗核協的可能性，該協議可能會導致全球市場上出現更多石油。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，在 WTI 原油價格測試 70 美元水準後，「原油漲勢一夜之間戛然而止，因為中國進口量下降至 5 個月低點。中國經濟復甦正在放緩，但與世界其他地區相比仍然強勁。」

Moya 指出，能源市場也仍「關注伊朗核協談判，雙方都做出很多姿態。」他補充，美國國務卿 Antony Blinken 曾表示不清楚伊朗是否願意遵守核子協議，而這點是必要條件。

「本週某個時點，伊朗核協的成敗結果將出爐，這應有助於決定看漲動能是否能將油價推得更高。」若達成核協，可能會導致美國解除對伊朗的制裁。

「雙方都有完成協議的動力，但如果在 6 月 18 日伊朗總統選舉之前沒有取得突破，Brent 原油可能很輕易可以上漲至每桶 75 美元的水準以上。」Moya 說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 39 美分或近 0.6%，收每桶 69.23 美元。

WTI 原油自早盤觸及的 70 美元高點回落，根據 FactSet，上一回交易最熱絡的 WTI 原油期貨價格觸及 70 美元是在 2018 年 10 月。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 40 美分或近 0.6%，收每桶 71.49 美元。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，儘管近期價格回落，但 Brent 原油仍守在關鍵的 70 美元上方，該水準繼續獲得「高強度支撐，因為 OPEC + 已經拒絕了加速放寬限縮生產的計畫。」本月初 OPEC + 同意維持逐步增產到 7 月底。

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「在頁岩油昌盛的大部分時期，美國產量一直是迫使 OPEC + 限制減產的動力，而不是擔心市場過熱，然而，這一次即使在油價較高的情形下，美國生產反應也一直受限，意味著 OPEC + 生產更多與價格的壓力有限。」

貝克休斯上週五公布，當週美國活躍鑽機的數量沒有變化，這意味著油價上漲並未促使美國生產商提高產量。此外，EIA 上週四公布，截至 5 月 28 日當週，原油總產量小降 20 萬桶，到每日 1080 萬桶。

「需求端繼續推動石油市場的樂觀情緒，因為疫苗部署和消費者信心為夏日旅遊季創造有利條件。」Fraser 說。

但週一公佈的中國貿易數據讓市場降溫。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 的報告指出，數據顯示，2021 年頭五個月的原油進口量較去年同期增加 2.3%，但 5 月份總量 969 萬桶 / 日，卻較 4 月總量 986 萬桶 / 日下滑，且年率也下降 14.6%。

該數據「表明中國煉油廠不願意以更高的價格進口原油，反而願意消耗庫存。我們需要等待本月稍晚公布的產業產出數據，看看實際情況如何，但如果真是如此，就將會是中國庫存連續第二個月下降。」

「顯然，如果中國煉油廠不願意進口，對市場來說就是看跌的發展。」

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