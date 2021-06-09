美國稅局籲提高監管+FBI取得私鑰疑雲 比特幣跌至3周低點

美國國稅局 (IRS) 周二 (8 日) 呼籲立法機關應授權更嚴格加密貨幣交易呈報的規定，加上美國收回 Colonial Pipeline 比特幣贖金並傳出聯邦調查局能自由取得駭客的比特幣私鑰。使比特幣周二跌破 3.3 萬美元大關，創下三周低點。

美國國稅局局長 Charles Rettig 周二敦促國會為稅務機構提供明確的權力，以收集有關任何價值超過 1 萬美元加密貨幣移轉的資訊，目前這些大規模交易都無須呈報。

Rettig 說道：「加密貨幣市值超過 2 兆美元，全球有 8600 多家交易所，且根據加密貨幣的設計，大多數虛擬貨幣遠離雷達偵測範圍，這使我們面臨挑戰。」

此外，美國的聯邦調查局 (FBI) 宣布已收回 DarkSide 向 Colonial Pipeline 勒索的 230 萬比特幣贖金，並在法庭文件中表示能夠取得駭客手中比特幣錢包私鑰 (private key) ，引發市場對加密貨幣的去中心化產生疑問。

受上述兩個消息影響，比特幣周二失守 3.3 萬美元關卡，一度跌破 3.2 萬美元，創下 3 周低點。自 4 月起受到許多利空消息影響後，比特幣今年迄今漲幅僅剩約 11% 不到，4 月漲幅一度曾高達 117%。

比特幣 6/8 至 6/9 日的日線圖 (圖: Coindesk)

不過，加密領域媒體 Decrypt 報導，比特幣錢包被政府駭入的情況不太可能發生。但 Mandiant Threat Intelligence 分析副總 John Hultquist 仍支持調查機構收回贖金的動作，認為目前許要更多手段來遏止嚴重非法問題。

然而，不可否認的是，機構投資人已對加密貨幣逐漸失去熱情，英國基金 Ruffer Investment Management 證實，鑒於加密貨幣價格飆漲的風險疑慮，該機構已在 4 月出清比特幣部位，獲利高達 110 億美元。

Ruffer 去年 11 月砸大筆資金投資比特幣，是當時市場認為機構投資人逐漸對加密貨幣感興趣的最大訊號之一。

Ruffer 發言人表示，長期而言仍對加密資產的實質保值作用感興趣，但短期內由於價格已經大幅上漲，風險也隨之大增。

儘管如此，仍有對加密貨幣深信不疑的投資人，據彭博周二報導，比特幣的大多頭 MicroStrategy (MSTR-US) 把垃圾債發行規模擴大至 5 億美元，以購買更多比特幣。