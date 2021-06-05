讓用戶「真正」持有加密貨幣 Square有意推出比特幣硬體錢包

數位支付公司 Square (SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 周五 (4 日) 表示，該公司正設法打造比特幣硬體錢包，讓消費者能妥善控制他們擁有的加密貨幣。

比特幣交易已成為 Square 蓬勃發展的業務之一，該公司允許消費者使用 Cash App 購買並以數位方式儲存貨幣，隨著比特幣上漲，比特幣業務收入自 2019 年的 5.165 億美元成長至去年的 47.5 億美元。

如今，Dorsey 正考慮為用戶提供新的方式來儲存比特幣，使其不受 Square 或其他公司控制，讓用戶將加密貨幣儲存在安全的小工具中，並自由選擇使用時機。

Dorsey 說：「Square 正在計劃設計這種硬體錢包，若確定著手進行從軟體到硬體將採完全開放式設計，並與廣大社群合作。」

Dorsey 解釋：「讓用戶購買比特幣的交易所可能是出於好意保護用戶安全，但美其名為保管，實際上卻是借據。要這些機構決定幫用戶保管比特幣是很複雜的。」

這是一些交易所目前的運作方式，例如 PayPal 允許用戶購買比特幣，但實際上控制著「私鑰 (private key)」，就像持有借據，而且 PayPal 不允許用戶將比特幣轉移到 PayPal 生態系以外的錢包中。

因此，Dorsey 表示，Square 可能透過創建「自我保管輔助」來簡化用戶持有比特幣的方式，這將讓用戶能輕易的從手機中花用一定比例的可用資金，並藉由硬體錢包安全保護其餘的錢。

Dorsey 表示，這樣的解決方案不需要由 Square 擁有，如果最後決定設計，也會提供進一步的訊息。消息傳出後，Square 股價一度上漲約 2.7%，周五收盤上漲 1.07% 至 每股 213.69 美元。