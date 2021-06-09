白宮：美國須與盟國合作 確保電動車所需礦產供應

白宮周二（8 日）表示，出於對環保與其他競爭性利益考量下，美國必須與盟國合作確保電動車電池所需的礦產，並在國內加工。

白宮的策略包括透過美國國際開發金融公司（U.S. Development Finance Corporation）提供新的資金，以擴大對電動車金屬項目的國際投資，以及透過回收車用電池增加供應的新舉措。

拜登政府還將成立一個工作小組，確認電動車電池與其他技術使用的礦物，可以在美國那些地方生產與加工。

由於美國礦場面臨各種監管阻礙與環保人士反對，如何取得足夠的銅、鋰與其他原物料製造電動車電池，是拜登積極推廣電動車計畫中一個重大障礙。

白宮也承認中國是全球電動車金屬最大加工國，並表示將會努力減少對中國的依賴。

報告中提到：「美國不能也不需要在國內開採原料，以及進行電動車電池所有的關鍵技術投入，而是應該也必須要與盟友及伙伴合作，擴大全球產量，確保供應安全無虞。」

白宮也表示，美國內政部與其他機構將努力找出採礦許可法律中的漏洞，以確保任何新的礦產開發在環境與社區投入方面都「符合嚴格標準」。

報告也提到，美國原住民反對美洲鋰業公司（Lithium Americas Corp.）在內華達州塔克帕斯（Thacker Pass）進行的鋰礦床開發計畫，以及電動車龍頭製造商特斯拉 (TSLA-US) 生產自家電動車用的鋰電池計畫。

拜登將應對氣候變遷和與中國競爭作為其議程核心，曾下令對電動車等關鍵領域的供應鏈缺口進行為期 100 天的評估。

美國能源部已通過先進技術汽車製造貸款計畫 (Advanced Technology Vehicles Program）獲得 170 億美元授權，替部分投資提供資金。重點資助對象包括電動車電池製造商以及提煉、回收與加工關鍵原料礦物的廠商。