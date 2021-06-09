1973年來最佳！世銀上調全球經濟成長預期至5.6%

世界銀行週二 (8 日) 最新發布的《全球經濟展望》報告，將 2021 年全球經濟成長預期提高至 5.6%，為 1973 年以來最佳。

世界銀行調高今年全球經濟成長率至 5.6%，預測富裕國家因新冠 (COVID-19) 疫苗接種、財政刺激措施之下，預期將創 1973 年 6.6% 以來最快增長的一年。

世界銀行提到：「這種復甦是不均衡的，很大程度上反映了一些主要經濟體的急劇反彈，最明顯的是美國，由於大量的財政支持，疫苗獲取機會高度不平等的情況。」

世銀將 2021 年美國經濟成長率上調 3.3% 至 6.8%，歐元區經濟成長預測上調 0.6% 至 4.2%，而中國上調 0.6 % 至 8.5%。日本預計今年將實現 2.9% 的經濟成長率。

世銀預測全球各地 2021 年到 2023 年的經濟成長率 (圖片：世界銀行)

世銀表示，許多新興市場和發展中經濟體的新增確診數增加、疫苗接種面臨障礙和財政支援緊縮。

世界銀行集團總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 再次呼籲包括美國在內的富裕國家盡快向發展中國家釋放多餘的疫苗劑量。

世界銀行經濟學家 Ayhan Kose 表示，如果可以加速向發展中國家分發疫苗，2022 年全球 GDP 增長率，將可能從目前預測的 4.3% 大幅增加至 5% 左右。

世銀警告，這些經濟預測仍存在下行風險，可能影響的因素包括：疫情增溫可能性、通膨加劇迫使央行升息，以及各國面臨沉重債務負擔。