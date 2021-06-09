盤前財經大事搶先讀2021年06月09日

今日操盤前瞻

中國 5 月 CPI

世界半導體大會開幕

法說會：牧東、晨暉生技

除權息：東元、永豐餘 (1907)、華固、聚恆、致和證等

市場信心高昂 原油重登 2 年多高點 WTI 突破 70 美元關卡

週二 (8 日) 交易，原油期貨價格重返 2 年多高點，WTI 原油價格收在每桶 70 美元上方。閱讀全文...

1973 年來最佳！世銀上調全球經濟成長預期至 5.6%

世界銀行週二 (8 日) 最新發布的《全球經濟展望》報告，將 2021 年全球經濟成長預期提高至 5.6%，為 1973 年以來最佳。閱讀全文...

拜登基建談判破裂 增稅、資金規模談不攏

週二 (8 日) 美國總統拜登 (Joe Biden) 與眾議院議員卡皮託 (Shelley Moore Capito) 連日的基建談判宣告失敗，雙方就資金規模、企業增稅存在重大分歧，由於未能達成共識，拜登正轉向尋求新的基建法案盟友。閱讀全文...

低基期 + 需求旺盛 5 月出口 374.1 億美元 歷年單月新高

國內雖有疫情升溫干擾，但在低基期與出口需求強勁雙利多支撐下，5 月出口值 374.1 億美元，創歷年單月新高，年增幅 38.6%，不僅連續 3 個月突破 300 億美元，更寫下連續 11 個月正成長，累計前 5 月出口值共 1703.2 億美元，較去年同期增加逾 3 成。閱讀全文...

宅經濟發燙 電商平台打造新物流 盟立自動化接單倍增

台灣本土疫情持續升溫，消費者幾乎都改採線上購物，帶動富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 出貨激增，為滿足市場需求，包含電商平台與第三方物流業者，紛紛急找自動化業者擴充、升級倉儲化服務，帶動自動化相關訂單大爆發，盟立 (2464-TW) 證實，近期客戶資本支出腳步明顯加快，新物流訂單已較去年同期倍增，且持續成長中。閱讀全文...

友達 5 月營收 321 億元年增近 5 成 創逾六年單月新高

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (8) 日公布 5 月營收，受惠整體面板價格仍維持上揚，加上出貨較上個月成長，單月營收站回 300 億元大關，衝上 321.18 億元，月增 8.5%、年增 47.8%，創下 2015 年 4 月以來，逾六年單月新高；累計今年前 5 個月營收達 1446.59 億元、年增 51.3%。閱讀全文...

零組件吃緊影響 緯創、英業達 5 月營收衰退近 1 成

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 昨 (8) 日公布 5 月營收，受零組件吃緊影響，單月營收均較上月下滑，分別達 609.74 億元、353.37 億元，月減幅達約 1 成，也分別創下近 5 年、近 4 年同期新低，業者也反映，第 2 季零組件缺料狀況將較首季更為加劇。閱讀全文...

漢唐員工確診匡列上百人 台積電 12 廠 P8 工程短暫停工

機電工程與無塵室設備大廠漢唐 (2404-TW) 上周因有 1 名員工遭家人傳染，返回工作崗位後，傳染給室友，公司緊急對全員進行篩檢，儘管大多呈陰性，但由於匡列上百名員工，也造成台積電 (2330-TW)12 廠 P8 工地短暫停工。閱讀全文...

股民抱股意願低 5 月當沖比重突破 4 成

本土疫情升溫，催化股市短線交易，根據證交所昨 (8) 日統計，5 月當沖成交值占比攀升至 44.28%，較 4 月增加超過 10 個百分點；每日當沖交易戶數也攀升至 20 萬戶新高點。閱讀全文...