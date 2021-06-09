漢翔揮軍電動車版圖 攜手唐榮推輕量電動巴士 明年Q1開賣

為搭上政府 2030 年客運公車全面電動化和國產化目標的龐大商機，航太零組件大廠漢翔 (2634-TW) 今 (9) 日宣布首次跨足電動車市場，將與唐榮車輛攜手合作研發全低地板電動大客車新車型，預計 7 個月內完成開發國內唯一鋁合金車身全低地板電動巴士，明年第一季起開始銷售，並進軍美、日等海外市場，為營運增添新動能。

漢翔董事長胡開宏表示，新能源車已是全球節能減碳的共識，將以輕量化和車電關鍵模組國產化做為開發目標。

同時，VCU 整車控制平台是全案推動的另一個重點，胡開宏說明，唐榮是台灣最大的鐵路客車和貨車製造廠，與唐榮合作，以共同達成政府在 2030 年客運公車全面電動化及國產化為目標，預計 7 個月內完成開發國內唯一鋁合金車身全低地板電動巴士，明年第一季銷售，並進軍美、日等海外市場，一同打造台灣品牌。

漢翔強調，將以航空複材和航空電子技術及成果導入民生產業，飛機的航電系統將運用於汽車電子網路設計和車電關鍵模組。

另一方面，複材一直以來為漢翔的營運重點，所屬的台灣先進複材中心 (TACC) 居全球複材產業前段班，用以生產高階、大型的航太複材零組件，隨著車輛電動化的發展，發展空間與商機可觀。

漢翔此次與唐榮車輛簽訂共同開發與銷售的策略合作協議書，組成生態鏈聯盟，主要合作項目為輕量化結構件及系統組件、車電關鍵模組與線束，並將針對以上項目共同開發與業拓國外市場。