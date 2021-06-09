彭博作家：日本晶片發展的未來在台灣科學園區

日本前經產大臣甘利明日前表示，日本想打造一流晶片研發和生產基地無法像過去那樣靠一己之力，應找海外企業合作，台積電 (2330-TW) 為首選。彭博專欄作家高燦鳴 (Tim Culpan) 抱持同樣想法，認為在半導體已是科技冷戰關鍵武器的今日，日本與台灣合作將是明智之舉。

高燦鳴認為，甘利明這一席話顯示，一向保守和自絕於外的日本或許在政策上將迎來轉變。甘利明是執政黨自民黨的稅制調查會長，並主持該黨的晶片策略小組，幫助日本首相菅義偉整合半導體產業以提升經濟成長，發言有其份量。

高燦鳴表示，日本 30 年前曾是電子零件重鎮，經產省數據顯示，全球半導體產業一半市場掌握在日本手上，全球市占率前十大有東芝、日立、NEC、富士通四家上榜，和美國的英特爾 (INTC-US) 與摩托羅拉相比美。

但日本半導體產業的光芒早就被南韓、台灣和最近的中國掩蓋。日本半導體市占率在 2019 年下降到 10%，美國則拜高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 之賜，市占率提高到 50%。

這三家美國公司的商業模式，都有台積電和台灣的科學園區在當中扮演重要角色，顯示與其把晶片設計和生產一手包辦，大多美國公司選擇把生產外包給代工廠的模式。

高燦鳴說，日本仍是晶片生產設備和材料的全球領導者，由於晶片製造難度愈來愈高，供應鏈緊密整合無可避免，而台積電、聯電 (2303-TW) 等台灣企業有很大的發揮空間。

不只如此，台日關係也是東亞地區最緊密之一，日本上周捐贈 124 萬劑台灣急迫需要的疫苗，幫助抗疫。

日本贈台灣 124 萬劑疫苗。圖: AFP

高燦鳴說，台日合作已有前例，十多年前，日本最大的記憶體晶片製造商爾必達前社長坂本由紀夫，就曾試圖集結日本和台灣企業結盟，對抗美光 (MU-US) 和南韓三星電子。

當時日本半導體產業已經走下坡，市占率跌破 30%，而爾必達是 NEC 和日立記憶體部門合併的產物。坂本由紀夫當時曾說，不管日本還是台灣企業規模都不夠大，無法靠自己的力量存活。

坂本的提議因為台灣企業和政治壓力而失敗。之後兩年內，爾必達聲請破產，台灣對手大多也在電腦記憶體產業發展中被淘汰。

但現在的氛圍大不相同。台積電 2 月表示打算在日本成立研發中心，希望利用日本強大的化學工程師資源，進行材料研發。日本經產省希望雙方合作更進一步，將祭出獎勵鼓勵外資赴日設廠。

高燦鳴認為，在政治上，台日政府都明白有必要彼此合作、並且與美國合作，才能抗衡中國日益強大的實力。資料顯示中國企業取得的蘋果訂單比率正在上升，而且北京當局不惜砸重金扶植晶片產業。

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