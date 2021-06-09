世界銀行行長：不支持疫苗專利豁免 恐阻礙製藥產業創新

新冠肺炎疫情持續，全球疫苗供應仍然短缺，多國也因此主張豁免相關的專利。不過，世界銀行行長 David Malpass 在週二 (8 日) 表示，該銀行並不支持，擔心此舉將阻礙製藥產業的創新。

Malpass 在會議中被問及是否支持世界貿易組織 (WTO) 針對疫苗專利豁免進行磋商時，他表示：「我們並不支持，因為這將會帶來減少該領域創新和研發的風險。」

WTO 在這兩日於瑞士日內瓦針對豁免新冠疫苗專利事宜進行相關的討論。但有報導指出，由印度和南非提出的豁免方案，仍然較美國所提出的狹義豁免專利更為廣泛。WTO 官員認為，在各方立場未有改變的情形下，要達成共識仍遙遙無期。

Malpass 也在週二再次呼籲富裕國家盡快將多餘的疫苗劑量捐贈給發展中國家。世界銀行表示，如果發展中國家能夠加快疫苗接種速度，則 2021 年和 2022 年的全球成長預估分別上調至 5.6% 和 4.3%。

美國總統拜登先前表示支持。美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 也在推特發文表示：「面對這場全球性公衛危機和 COVID-19 造成的特殊情況，需要特殊的措施因應，美國堅定支持保護智慧財產權，但為了讓疫情結束，美國支持豁免對疫苗的保護。」

另一方面，美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA) 大為反彈，該組織執行長 Stephen J. Ubi 表示，拜登政府的決定將進一步傷害已經充滿壓力的供應鏈，助長仿冒疫苗。PhRMA 成員包括輝瑞、嬌生、阿斯特捷利康等。