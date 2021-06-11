美擴大制裁東南亞聚酯纖維反傾銷 力麗喜迎轉單

美國商務部 (DOC) 公布對越南、馬來西亞、印尼及泰國銷美聚酯纖維 (PTY) 等反傾銷案初判，4 國銷美 PTY 需課徵 2.67%-56.08% 反傾銷稅，且中國、印度銷美 PTY 也被美國祭雙反懲罰性關稅，化纖廠力麗 (1444-TW) 證實，在中國、東南亞各國都被美國圍堵下，公司擁有台灣生產優勢、又是國內主要銷美廠商，將可直接受惠並大啖轉單商機。

據了解，這起調查案是由南亞 (1303-TW) 在美子公司與美國 Unifi 聯手申請，美國商務部初裁反傾銷稅率中，越南 2.67-22.82%、印尼 7.45-26.07% 反傾銷稅、泰國為 14.8-56.08%、馬來西亞則一率為 17.35%。

先前，美國也對中國、印度銷美 PTY 展開反傾銷、反補貼的雙反調查，終裁中國反傾銷稅 76.07-77.15%，補貼稅率為 32.18-473.09%；印度反傾銷稅 17.62-47.51%、補貼稅率 4.29-21.83%。

力麗表示，今年以來美國接單出貨量都較過往成長，除了景氣回升外，多少也反應中印被雙反的轉單，而在東南亞 4 國被美國圍堵下，可望迎來更進一步的轉單效益。

據了解，力麗 PTY 銷美每月約 300-400 噸，占台灣整體銷美比重 8-9 成，且在中國、東南亞進口減少下，銷美 PTY 供需變得較健康，更擺脫過往削價競爭的情況，量價齊揚。

力麗 5 月營收顯著回溫，來到 8.49 億元，月增 10%、年增 83.4%，14 個月新高；前 5 月營收 38.24 億元，年增 8.6%，也擺脫先前衰退的窘境。