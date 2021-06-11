〈焦點股〉航運股營收報喜 萬海、長榮股價雙創新高

貨櫃三雄 5 月繳出亮眼成績單，前 5 月合併營收均超越去年前三季的總和，今 (11) 日在大量買盤追捧下，萬海率先亮燈漲停，以 174.5 元創下歷史新高，長榮勁揚逾 8%，最高衝上 123.5 元，同寫新高紀錄，上市運輸類股指數盤中大漲超過 6%，占整體成交比重達 36%。

萬海 (2615-TW) 5 月合併營收 151.92 億元，月增 1.69%，年增 188.63%，累計前 5 月 687.47 億元，年增 140.15%，一舉超越去年前 10 月的總和。萬海近來股價漲勢凌厲，列為處置股，採 5 分鐘分盤​交易，不過，今日依舊領銜攻高，衝上漲停價 174.5 元，改寫新高紀錄。

受營收報喜的激勵，長榮 (2603-TW) 盤中也攀上史上新高 123.5 元，漲幅約 8.5%；陽明 (2609-TW) 高點來到 119 元，漲幅約 7.7%，距離歷史新高只差一步。

長榮 5 月合併營收 344.42 億元，月增 24.12%，年增 145.34%，累計前 5 月合併營收 1521.45 億元，年增 112.25%；陽明 5 月合併營收 240.35 億元，月增 10.77%，年增 136.56%，累計前 5 月合併營收 1080.16 億元，年增 94.72%，兩家公司均超越去年前三季的營收規模。

上市運輸類股指數買氣強強滾，盤中大漲逾 6%，最高來到 239.79 點，除萬海外，四維航同步亮燈漲停，裕民、新興、台航、慧洋 - KY 等散裝航運股，也分別上漲 3-6%，航運股匯集人氣，占整體成交比重達 36%。