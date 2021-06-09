〈台股盤後〉中小型電子、防疫股助攻無力 失守萬七關卡

台股電金傳今 (9) 日全面走弱，航海王、鋼鐵人買盤同步縮手，大盤開低走低震盪，儘管中小型電子股竄出頭、防疫概念股尾盤助攻，指數仍下跌 109.99 點或 0.64%，收 16966.22 點，失守萬七關卡，跌破 10 日線，成交量 3984 億元。

櫃買指數開高震盪，終場上漲 0.43%、收在 203.5 點，站回均線，成交值 687.78 億元；其中生技醫療漲勢最強勁，有 1.39% 漲幅，其次為半導體族群，也有 0.89% 漲幅。

電子權值股幾乎一片倒，台積電尾盤獲大單敲進，跌幅收斂，下跌 0.5%，收在 586 元；面板雙虎、南亞科、聯電、華邦電、英業達等均有逾 2% 跌幅；僅聯發科、中美晶、環球晶、華新科等收盤上。

貨櫃航運族群熄火，貨櫃三雄僅長榮上漲 0.43%、收在 116 元，陽明、萬海分別下跌 1.31%、3.03%；台聯櫃、建新國際、中櫃、台船均收黑。

盤面上，以 IC 設計族群表現抗跌，呈現量價齊揚，聯陽、沛亨、通嘉、海德威、太欣、點晶、亞信、點序上攻漲停鎖住；敦泰、普誠、笙科、金麗科、昇佳電子、天鈺大漲逾 5%。

高端疫苗二期臨床試驗解盲在即，今日拉出第 2 根漲停板，委買張數超過 4000 張；防疫概念股午盤過後，獲資金湧入，寶齡富錦、麗臺收漲停，生華科、永昕大漲逾半根停板，

法人表示，雖然有零星電子個股表現，但台股短線漲多，又遇上國內疫情干擾，在成交量縮小下，大盤不易上攻、萬七關卡震盪整理，另外，將迎來端午節連續假期，市場觀望氣氛轉濃。