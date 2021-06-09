電子股、航海王熄火 台股跌109點收16966點摜破10日線

美股受拜登基建法案談判失敗影響，周二普遍收低，台股今 (9) 日持續量縮，失守萬七關卡，晶圓雙雄等主要電子權值股積弱不振，航海王、鋼鐵人同步熄火，僅聯發科領軍 IC 設計股走揚，生技股也表現活蹦亂跳，但終場仍不敵賣壓，指數下跌 109.99 點，收 16966.22 點，摜破 10 日線支撐，成交值 3984.05 億元。

觀察權值股表現，台積電今天一路在盤下震盪，最低跌至 583 元，終場小跌 0.5%，收 586 元；聯電回測 50 元關卡，終場下跌近 3%；鴻海、台達電、大立光等電子股也都委靡不振。台塑四寶互有漲跌，台塑、南亞、台化均下挫，僅台塑化逆勢上漲逾 2%。

近來封測廠深陷移工染疫陰霾，產能降載，上游 IC 設計廠營收表現連帶受影響，不過，聯發科仍獲部分買盤支撐，相對抗跌，帶動 IC 設計股獲資金青睞，聯陽、亞信、通嘉等多檔均亮燈漲停，矽智財廠力旺一度觸及漲停，衝上 1135 元改寫新天價，終場漲幅收斂至 3%，收 1075 元。

傳產股方面，貨櫃航商長榮 5 月交出亮麗成績，相當於每日開門就賺進 5.5 億元，今日股價表現有撐，終場小漲收 116 元，萬海、陽明則下挫 1-3%；散裝航運股遭到空方鎖定，裕民、中航、新興等均震盪走跌；先前漲多的航空雙雄也拉回，股價重摔逾 4%。

至於鋼鐵股，中鋼跌幅逐漸擴大，終場收 36.1 元，下跌約 3%；中鴻、燁興、燁輝、大成鋼等多檔也賣壓沉重，同步下挫 3-4%，唯獨世紀鋼逆勢亮燈漲停，達 123.5 元。

高端疫苗股價近來暴漲暴跌，解盲前夕終結連 6 根跌停板後，今日再度吸引買盤進場押寶，拉出第 2 根漲停，站回 250 元關卡之上，第一盤成交量就高達 4752 張。高端表示，預期近期內完成新冠疫苗資料彙整，並召開 IDMC (獨立資料監視委員會)，以進行期間分析解盲作業。